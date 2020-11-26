新冠抗體注射不夠用 醫師被迫決定優先病患

禮來製造的新冠抗體藥物。（美聯社）

聯邦食品及藥物管理局(FDA )最近緊急批准雷傑納隆(Regeneron)和禮來(Eli Lilly)製造的新冠抗體藥物，染疫者必須在剛確診尚未出現嚴重症狀前，將藥物以靜脈注射到體內；由於新冠抗體治療極度有限，醫生被迫選擇優先使用的新冠病患。

衛生部長阿查爾(Alex Azar)23日表示，雷傑納隆預計26日開始配送高達3萬劑的抗體藥物，一周內另提供5萬劑藥物；禮來則已配送約12萬劑藥物。

這數字幾乎跟不上美國 單日新增新冠確診的人數，過去一周平均單日新增約17萬例。

明尼蘇達州馬友診所(Mayo Clinic)傳染病專家拉桑拿波勒(Raymund Razonable)表示：「我們的作法是評估可能有最高風險的病患，之後將他們列為優先用藥者。」

這種抗體療法無法治療新冠肺炎，但可以減少人體內的病毒量；如果夠早使用，病患就能避免發展成重症住院。

醫生必須面臨艱難決定，決定哪些病患可接受抗體注射；實際上，FDA表示，雷傑納隆和禮來抗體藥物不該用於已住院或戴氧氣罩的病患；目前全國醫院體系發展出多套流程，以評估哪些病患可接受抗體療法。

紐約 諾斯韋爾醫療中心(Northwell Health)強調住院高風險因素，高風險病患包括過胖、慢性腎臟病、糖尿病或具有任何危及免疫系統的疾病。

杜克大學(Duke University)傳染病學助理教授沃爾夫(Cameron Wolfe)表示：「就倫理分配觀點來看，應該先來先用。」

除此之外，新冠病患該到哪裡注射抗體藥物也是一個問題；雷傑納隆和禮來採靜脈注射，這表示新冠病患必須在他們仍具傳染力時，到有特別設備的醫院注射藥物。

雖然緊急照護診所和急診處通常會負責接受新冠病患，但沃爾夫表示：「你不會希望在他們最忙的時候去添亂。」

單株抗體每次注射需要一個小時，病患注射前需先檢查，注射後還需要額外時間觀察以免出現不良反應，因此整個過程約需耗時三到四小時。