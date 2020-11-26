我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院裁決 禁紐約州疫期限制宗教活動 巴瑞特投關鍵票

每38秒1人染疫亡！ 美國連續兩周 確診都增逾百萬例

新冠抗體注射不夠用 醫師被迫決定優先病患

編譯郭宣含／綜合25日電
禮來製造的新冠抗體藥物。（美聯社）
禮來製造的新冠抗體藥物。（美聯社）

聯邦食品及藥物管理局(FDA)最近緊急批准雷傑納隆(Regeneron)和禮來(Eli Lilly)製造的新冠抗體藥物，染疫者必須在剛確診尚未出現嚴重症狀前，將藥物以靜脈注射到體內；由於新冠抗體治療極度有限，醫生被迫選擇優先使用的新冠病患。

衛生部長阿查爾(Alex Azar)23日表示，雷傑納隆預計26日開始配送高達3萬劑的抗體藥物，一周內另提供5萬劑藥物；禮來則已配送約12萬劑藥物。

這數字幾乎跟不上美國單日新增新冠確診的人數，過去一周平均單日新增約17萬例。

明尼蘇達州馬友診所(Mayo Clinic)傳染病專家拉桑拿波勒(Raymund Razonable)表示：「我們的作法是評估可能有最高風險的病患，之後將他們列為優先用藥者。」

這種抗體療法無法治療新冠肺炎，但可以減少人體內的病毒量；如果夠早使用，病患就能避免發展成重症住院。

醫生必須面臨艱難決定，決定哪些病患可接受抗體注射；實際上，FDA表示，雷傑納隆和禮來抗體藥物不該用於已住院或戴氧氣罩的病患；目前全國醫院體系發展出多套流程，以評估哪些病患可接受抗體療法。

紐約諾斯韋爾醫療中心(Northwell Health)強調住院高風險因素，高風險病患包括過胖、慢性腎臟病、糖尿病或具有任何危及免疫系統的疾病。

杜克大學(Duke University)傳染病學助理教授沃爾夫(Cameron Wolfe)表示：「就倫理分配觀點來看，應該先來先用。」

除此之外，新冠病患該到哪裡注射抗體藥物也是一個問題；雷傑納隆和禮來採靜脈注射，這表示新冠病患必須在他們仍具傳染力時，到有特別設備的醫院注射藥物。

雖然緊急照護診所和急診處通常會負責接受新冠病患，但沃爾夫表示：「你不會希望在他們最忙的時候去添亂。」

單株抗體每次注射需要一個小時，病患注射前需先檢查，注射後還需要額外時間觀察以免出現不良反應，因此整個過程約需耗時三到四小時。

FDA 美國 紐約

上一則

毒品、女色、黑手黨…上帝之手 爭議纏身

下一則

掌握接觸者愈來愈難 聯邦縮減追蹤範圍

延伸閱讀

首批640萬新冠疫苗 各州自定接種順序

首批640萬新冠疫苗 各州自定接種順序
賓州、內華達州 確認白登勝選 眾院共和黨前議長萊恩：選舉已結束

賓州、內華達州 確認白登勝選 眾院共和黨前議長萊恩：選舉已結束
疫情反撲 維州住院數創新高

疫情反撲 維州住院數創新高
白登再獲賓州確認勝選 鞏固主要搖擺州勝利

白登再獲賓州確認勝選 鞏固主要搖擺州勝利

熱門新聞

川普的私人律師朱利安尼19日在記者會上，因流汗致使妝容出糗，被川普責怪。(Getty Images)

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

2020-11-23 23:07

1張圖看疫情：全球確診破6018萬例 死亡逾141萬

2020-11-25 03:00
媒體報導，川普總統將在卸任前發布行政命令，取消出生公民權，但勢必面對法律挑戰。圖為國務卿龐培歐(台上左)上月22日在國務院主持移民入籍。(美聯社)

廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令

2020-11-21 18:28
郭文貴（右）與巴農（左）。取自郭文貴推特

紐時：閻麗夢受郭文貴、巴農利用 散播病毒陰謀論

2020-11-20 10:52
川普推特發文表示，他鼓勵GSA開始進行協議的工作，絕口不提「政權交接」，也沒有承認敗選。(圖截自推特)

川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人

2020-11-23 21:50
白登競選團隊多名幕僚透露，歐巴馬團隊來卡位收割，某些幕僚為此憤憤不平。(美聯社)

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

2020-11-24 11:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事
圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲

圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲
印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人

印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人
遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統

遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統
憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？

憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？