無視警告！感恩節假期 每天近百萬美國人搭機

儘管公衛專家呼籲大家感恩節假期，應待在家中，減少外出遠行與大型餐聚，但仍有數以百萬計的旅客搭機或乘車出行。圖為25日猶他州鹽湖城市國際機場的候機乘客排隊等候登機前安檢。(美聯社)

數以百萬計美國 人不顧疫情 加遽及專家喊話低調過節，選擇搭機或開車與親友共度感恩節；美聯社形容，人們出遊的決定彷彿「在新冠肺炎疫情之火上澆油」；考量各地疫情嚴峻，世界衛生組織(WHO)美國地區辦公室建議人們延後或縮小聚會規模。

過去七天搭機旅客的規模，儘管與去年同期相比少許多，不少人選擇在家避疫，但仍有人對於八個多月來的社交距離感到疲乏，盼與親友團聚。

20日到24日，各地機場每天90萬到100萬旅客人次，較去年同期減少60%，但仍是疫情3月爆發以來最高；去年感恩節11天連假，創紀錄的2600萬人進出機場。

多州與城市採取防疫 措施，如抵達洛杉磯的旅客必須上網填寫願意遵守加州的防疫規範，抵達者必須隔離兩周。

25歲的卡迪西‧澤科(Cassidy Zerkle)從鳳凰城飛往堪薩斯市造訪親友，她說：「假期現在變得很重要，人們對於疫情感到沮喪。」

她帶了零食和乾洗手，強調機上也有防疫措施，機位僅半滿，她可以享受一整排座位，「只要維持距離，別亂碰東西，經常消毒手，人們現在必須見到家人。」

聯邦疾病防治中心(CDC)、州及地方當局苦口婆心地呼籲人們別在假期間出遊，小規模慶祝就好。肯塔基州州長貝席爾(Andy Beshear)說：「這樣才能確保家人還能一起過聖誕節和明年的假期。」

40歲的希雅‧桑尼克(Thea Zunick)從紐瓦克搭機赴佛州探望90歲祖母及雙親，「我們都決定冒險，我確保自己努力維持健康，以防人們不小心染疫；當然搭機充滿風險，但這是必要之惡。」

她搭機前自我隔離數日，接受檢測並取得因性結果，選擇時間最短的直達航班，戴上口罩、面罩搭機，「坦白說，我自覺像太空人。」

泛美衛生組織(PAHO)助理主任巴波薩(Jarbas Barbosa)說：「現在不是舉辦大型集會的時候，疫情期間沒有零風險的假期。」PAHO是美洲國家組織(OEA)與WHO麾下的洲際性公共衛生政府間單位。

他說，宗教活動必須盡可能移師戶外進行並限制規模。