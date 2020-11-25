白登國安團隊「建制派」回歸 外交回來了

總統當選人白登(中)24日率領首批公布內閣人事的國安外交團隊，在德拉瓦州威明頓市亮相，包括內定國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇利文、國家情報總監海恩斯、氣候變遷特使柯瑞等。(美聯社)

總統當選人白登 24日舉行記者會介紹他的國家安全團隊，承諾將恢復美國在全球及道德上的領導地位；白登提名 的國安外交團隊成員並非個個家喻戶曉，但大多有數十年資歷；這些建制派中堅提出了與川普政府截然不同的國家安全願景，強調「外交回來了」、「 多邊主義回來了」，並且要推展美國這個「受歡迎國家」的驕傲歷史。

白登表示，他的提名候選人將「恢復美國在全球的領導地位和在道德上的領導地位，確保我們的公務員、外交官和情報人員能在不受政治影響下開展工作。」

白登公布的提名人選包括：國務卿布林肯(Antony Blinken)、國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)、國家情報總監海恩斯(Avril Haines)、國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)、駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)，以及氣候變遷事務特使柯瑞(John Kerry)。

他們首度在全國人民面前談論未來外交政策願景時，言論內涵與川普截然不同；無人提到「美國優先 」、沒有任何會鎮壓移民或難民的暗示，沒有公司執行長或職業軍官被任命為高層，沒有建議美國外交政策需以貿易協議和雙邊採購協議來維護經濟利益。

他們談的是：重建美國的道德領導、維護人權及加強與各國盟友和民主國家建立多邊關係的重要性。

華盛頓郵報報導，如果川普政權旨在破壞政府和全球秩序的支柱，白登政府顯然是把有經驗的老臣找回來，重建根基。

白登盟友指出，白登政府將恢復國務院士氣，專業外交官員在川普執政時期，被妄指為「深層政府暗黑勢力的秘密成員。」

國務卿提名人布林肯在記者會上表示，「我們必須採取謙虛和自信的平等措施。我們不能單獨解決世上所有問題，我們需要與其他國家合作，建立夥伴關係。」

梅奧卡斯說，「國土安全部肩負崇高使命，要確保安全和進一步推動美國這個受歡迎國家的驕傲歷史。」

托馬斯-格林菲爾德表示，「世界各地的職業外交官和公務員，我想對你們說：美國回來了，多邊主義回來了，外交回來了。」

柯瑞則表示，「前進的道路令人振奮。它代表著創造數百萬中產階級工作，代表空氣和海洋受到的污染減少。應對氣候危機，白登決心即刻行動，為後代子孫留下療癒的地球。」

白登另外可望提名佛洛諾伊(Michele Flournoy)擔任國防部長，前聯準會主席葉倫(Janet Yellen)擔任財政部長。