白登內閣「一群挺熊貓的人」參院共和黨擬阻提名
即使歷來傳統是新總統有權決定由誰負責政府機關，但參院共和黨人警告白登，他們準備阻撓白登內閣人事提名；部分共和黨參議員說，白登的國安團隊將對中國示弱，會「有禮貌與秩序地將美國推往衰退。」
參院共和黨人強調，明年1月喬治亞州兩場聯邦參議員複選相當重要，因為喬州選舉將決定共和黨人能否維持參願多數，或者在六年後讓權給民主黨。
白登團隊23日公布多名內閣人選並在24日說：「我希望這些傑出的提名人選迅速接受聽證，兩黨可以真心合作，推動國家進步。」
部分參院共和黨人迅速譴責白登的人選，參議員魯比歐(Marco Rubio，佛羅里達州)24日推文稱：「白登的內閣人選讀常春藤學校、有強大履歷、參加所有正確的會議，而且有禮貌有秩序地照領美國走向衰退。」
身為參議院外交與情報委員的魯比歐表示：「我支持偉大美國，但沒興趣回到讓我們仰賴中國的『常態』。」
共和黨籍聯邦參議員柯頓(Tom Cotton，阿肯色州)引述前國防部長蓋茲(Robert Gates)2014年對白登的批評稱，白登幾乎每個重大外交政策都走錯步，「現在他身邊多了一群支持熊貓的人，這些人只會加強他的直覺對中國軟弱。」
參院向來支持多數總統提名的人選，但隨著兩黨關係轉劣，這種情況在近年逐漸變化；共和黨聯邦參議員孔寧(John Cornyn，德州)認為，白登上任後，內閣人選須經協商。
參院民主黨人讚許白登的內閣人選，並表示共和黨人應準備放手讓新總統自由安排其政府，尤其是美國面臨新冠肺炎與其他危機。
參院外交委員會民主黨副主席曼尼德茲(Bob Menendez)表示：「總統當選人有權讓自己的提名人獲得確認，並通過一切確認流程。」
白登團隊則指出，共和黨人先前表態支持有經驗而且符合資格的提名人選；白登顧問珍．莎奇(Jen Psaki)表示：「我們不需要參院出現假危機，若參院拒絕確認這些符合資格的提名人，我認為美國人無法忍受。」
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