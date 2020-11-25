白登內閣「一群挺熊貓的人」參院共和黨擬阻提名

在參院外交委員會上的共和黨的聯邦參議員魯比歐批白登內定的國安團隊，將帶領美國走向衰敗，顯示共和黨參院將阻止白登的內閣人事提名。(美聯社)

即使歷來傳統是新總統有權決定由誰負責政府機關，但參院共和黨 人警告白登 ，他們準備阻撓白登內閣人事提名；部分共和黨參議員說，白登的國安團隊將對中國示弱，會「有禮貌與秩序地將美國推往衰退。」

參院共和黨人強調，明年1月喬治亞州兩場聯邦參議員複選相當重要，因為喬州選舉將決定共和黨人能否維持參願多數，或者在六年後讓權給民主黨。

白登團隊23日公布多名內閣人選並在24日說：「我希望這些傑出的提名人選迅速接受聽證，兩黨可以真心合作，推動國家進步。」

部分參院共和黨人迅速譴責白登的人選，參議員魯比歐(Marco Rubio，佛羅里達州)24日推文稱：「白登的內閣人選讀常春藤學校、有強大履歷、參加所有正確的會議，而且有禮貌有秩序地照領美國走向衰退。」

身為參議院外交與情報委員的魯比歐表示：「我支持偉大美國，但沒興趣回到讓我們仰賴中國的『常態』。」

共和黨籍聯邦參議員柯頓(Tom Cotton，阿肯色州)引述前國防部長蓋茲(Robert Gates)2014年對白登的批評稱，白登幾乎每個重大外交政策都走錯步，「現在他身邊多了一群支持熊貓的人，這些人只會加強他的直覺對中國軟弱。」

參院向來支持多數總統提名的人選，但隨著兩黨關係轉劣，這種情況在近年逐漸變化；共和黨聯邦參議員孔寧(John Cornyn，德州)認為，白登上任後，內閣人選須經協商。

參院民主黨人讚許白登的內閣人選，並表示共和黨人應準備放手讓新總統自由安排其政府，尤其是美國面臨新冠肺炎與其他危機。

參院外交委員會民主黨副主席曼尼德茲(Bob Menendez)表示：「總統當選人有權讓自己的提名人獲得確認，並通過一切確認流程。」

白登團隊則指出，共和黨人先前表態支持有經驗而且符合資格的提名人選；白登顧問珍．莎奇(Jen Psaki)表示：「我們不需要參院出現假危機，若參院拒絕確認這些符合資格的提名人，我認為美國人無法忍受。」