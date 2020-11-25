白登新政府 華府建制派的王子復仇

總統當選人白登(左)24日率領首批公布內閣人事的國安外交團隊，圖右為內定國務卿布林肯。(美聯社)

總統當選人白登 公布第一波內閣名單，展現為推翻川普 政策的良苦用心；白登選舉期間以「脫離常軌的時期」為川普執政定調，從某種角度來看，白登與盟友協力打贏這場大選，也象徵華府建制派的王子復仇。

白登23日發表的新政府人事中，包括昔日曾力推貿易協定、促進國際協議以及力主參與外國戰爭的官員；川普贏得2016年大選之後，民主黨 內部出現深刻檢討，反省是否對於長久以來支持民主黨的選民感受解讀錯誤，才會導致敗選。

華盛頓郵報報導，民主黨從2016年大選學到的教訓，這次重新執政如何修正錯誤，將是白登面臨的重大考驗；畢竟川普在這次選舉拿到的選票數亦相當可觀，白登將這次勝選視為獲得選民授權全盤推翻川普路線，或願意回應川粉的焦慮感，在不同立場之間尋求折中之道，有待觀察。

目前看來，某些新內閣成員與盟友均表示，這次將不會犯下之前民主黨執政時期的相同錯誤；白登新政府團隊某些閣員相信，川普靠著針對歐巴馬政府忽略或未能解決的問題窮追猛打而獲利，尤其在經濟民粹主義(economic populism)領域，不管是國內或國外層面，影響規模之龐大都超過原本民主黨方面的預料。

疫情期間，經濟紓困計畫難產，經濟民粹主義並未因此消退；美國如今要與其他國家簽訂貿易協定，困難度也比過去提高甚多，目前民情氛圍，對介入國際紛爭則毫無興趣。

從白登初步公布的人事安排看來，白登上台首先要做的就是停止川普對於歐巴馬政績的抹滅，因此白登找來昔日為歐巴馬擬定政策的原班人馬在新政府任職，但他24日受訪強調自己絕非「歐巴馬第三任」。

白登挑選的閣員都有豐富華府資歷，歐巴馬任內的副國務卿、長年擔任白登顧問的布林肯(Antony Blinken)將任國務卿；前國務卿柯瑞(John Kerry)將任氣候變遷總統特使，白登副總統任內的國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)，如今將為白登總統的國家安全顧問。