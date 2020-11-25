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台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

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國安團隊亮相…白登：新政府不是歐巴馬第3任

記者張文馨／華盛頓報導
總統當選人白登(中)24日率領首批公布內閣人事的國安外交團隊，在德拉瓦州威明頓市亮相，包括內定國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇利文、國家情報總監海恩斯、氣候變遷特使柯瑞等。(美聯社)
總統當選人白登(中)24日率領首批公布內閣人事的國安外交團隊，在德拉瓦州威明頓市亮相，包括內定國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇利文、國家情報總監海恩斯、氣候變遷特使柯瑞等。(美聯社)

川普政府啟動政權交接，總統當選人白登24日介紹國家安全團隊主要成員時說，「美國回來了」，宣告美國將與盟國合作，重新領導世界；他接受電視專訪說，新政府不會是「歐巴馬第三任」，最快25日起就會聽取總統每日國安簡報，若川普提出要求，他也會與川普見面，上任後也不會要求司法部調查川普。

白登接受國家廣播公司新聞網(NBC)訪問，回答上任後首個100天要做什麼時，第一個提到1100萬名的無證移民；他說，將向參議院提案，為無證移民提供解決之道；其次，他會取消一些破壞氣候的行政命令，以及確保州政府和地方政府在疫情期間得到幫助。

政權交接啟動 道指站上3萬點

白登7日組成政權交接團隊，23日獲通知啟動交接，24日首度介紹內閣團隊成員，第一波為國安人事；他在德拉瓦州說，這個團隊組成反映一個事實：「美國回來了。」這個團隊也會確保美國人民的安全。

在啟動政權交接後，投資人反應正面，股市24日開高走高，道瓊工業指數站上3萬點，創下歷史紀錄；川普24日兩度在白宮現身，一次為臨時在簡報室發表1分鐘談話，一次是在玫瑰花園與第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)一起參加感恩節白宮例行活動，特赦一隻名叫玉米(Corn)的火雞。

川普攬功：股市48次刷新紀錄

川普兩次談話均未提及選舉，但反覆強調自己任內48次刷新股市表現紀錄，如今登上3萬點高峰，是神聖的數字。

回顧選前辯論，川普多次表示，若白登當選總統，股市將崩盤；實際上，美股在選後受到疫苗研發激勵，帶動一波漲勢，如今政權交接啟動，再度上揚。

白登在德拉瓦州舉行記者會時表示，將任命布林肯(Antony Blinken)出任國務卿，蘇利文(Jake Sullivan)出任白宮國安顧問，海恩斯(Avril Haines)任國家情報總監，托馬斯─格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)出任美國駐聯合國大使，梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)將成為首位拉丁裔移民出身的國土安全部長，以及柯瑞(John Kerry)出任氣候變遷事務總統特使。

白登說，希望這些被提名人能盡速在參議院接受審查，讓國家向前邁進，啟動療癒和團結美國與世界的工作；這個團隊將準備好領導世界，而非退出，正視敵人，而非排斥同盟；為了確保美國安全，不需要加入不必要的戰爭衝突，確保敵人受控，牽制恐怖分子。

白登提到要打擊恐怖主義、極端主義與疫情，要處理氣候危機、核子擴散、網路威脅、新興技術與威權主義蔓延等問題。

白登表示，他選擇專家而非政治人物，領導情報系統，「若她(指海恩斯)聽到另一起疫情大流行或外國試圖干預美國選舉，將會立即示警，直到政府採取行動應對。」

被問到與川普團隊的交接，白登說，還未與川普通話，若川普要求，他會同意雙方見面；此外，他相信他任命的白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)已和川普現任的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)溝通過。

華爾街股市受到總統當選人白登展開正式交接政務等利多消息，24日道瓊指數暴漲，超過...
華爾街股市受到總統當選人白登展開正式交接政務等利多消息，24日道瓊指數暴漲，超過3萬點的歷史新高。(美聯社)
川普總統24日下午在白宮記者會閃電亮相。(美聯社)
川普總統24日下午在白宮記者會閃電亮相。(美聯社)

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