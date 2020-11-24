布林肯中間務實！拋棄單邊主義 白登率美重回國際

國務卿布林肯。(美聯社)

總統當選人白登 預定24日宣布第一波內閣人選，白登長期外交政策幕僚布林肯(Antony Blinken)可望獲提名為國務卿，親近幕僚蘇利文(Jake Sullivan)將出任白宫國家安全顧問，非裔女外交官湯瑪斯格林菲德(Thomas-Greenfield)將任聯合國大使；這代表白登政府將重回重視外交專業與主張溝通與協調的國際路線，拋棄當前川普 政府聲稱「美國 第一」卻獨斷獨行的單邊主義路線。

58歲的布林肯是白登最信任的外交顧問，在白登擔任參院外交委員會主席時期成為他的首席幕僚；白登當選副總統後，布林肯先擔任他的國安顧問，後來出任前總統歐巴馬的副國安顧問和副國務卿，他的外交主張一直是務實的中間派。

「作為一個國家或星球，遇到的大問題無論是氣候變遷，無論是疫情，無論是不好的武器擴散，講白了，都無法用單邊的方式解決。」布林肯今年七月在華府智庫哈德遜研究所談話曾說，「即使像美國這樣有能力的國家，也無法單獨解決這些問題。」

白登挑選布林肯出任國務卿而非較具爭議的前國家安全顧問蘇珊．萊斯(Susan Rice)，顯示他不願為萊斯的參院任命過程耗費資源；白登擔心共和黨人會針對萊斯2012年針對班加西(Benghazi)領事館遇襲事件的言論，阻擋其任命。

相較之下，川普四年前任命石油公司埃克森美孚(ExxonMobil)執行長提勒森(Rex Tillerson)擔任國務卿時，他曾獲警告提勒森與俄羅斯有大量業務往來，但川普施壓議員，充滿爭議的任命並未使川普退卻。

43歲的蘇利文也是白登團隊的常見班底，他曾接替布林肯，擔任副總統白登的國安顧問，並在喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)擔任國務卿時，出任國務院政策規劃辦公室主任。

白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)。 (美聯社)

川普經常疏遠政府專家，而白登則選擇職業外交官湯瑪斯格林菲德擔任聯合國大使，顯示回歸傳統角色；湯瑪斯格林菲德曾任國務院非洲事務助卿，1994年在盧安達種族清洗時，成功說服槍手不要射殺她。

相較於川普政府的對台政策頻頻踩北京的紅線，布林肯和蘇利文會回到歐巴馬時代的「一個中國」政策，以及不承諾中國若武力犯台，美國會介入的戰略模糊政策；蘇利文指出，在美國與中國的模糊空間裡，台灣才可能維持民主和繁榮，不過白登未來擬藉由曝露中國干預台灣事務，加強捍衛台灣民主。

華郵指出，目前白登勝選後的行動都不出政治觀察家的預測，而這也是他所期盼；他希望美國經歷川普如雲霄飛車般的四年政府後，他能穩定領導美國。