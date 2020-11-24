74歲前Fed主席掌財部 葉倫重振經濟挑戰大

總統當選人白登 計畫提名的新任財政部長，是74歲的前聯邦準備理事會(Federal Reserve)主席葉倫(Janet Yellen)；知情人士透露，在美國 經濟受到疫情 重挫之際，白登將借重葉倫的專業長才擬定並推出經濟政策。

葉倫在金融業受到高度敬仰，她將成為從1789年美國第一任財政部長漢米爾頓(Alexander Hamilton)以來的首位女財長；美聯社報導，了解白登組閣內情的知情人士已證實，白登將提名葉倫。

如果人事案獲國會通過，葉倫接手的將是百廢待舉的美國經濟，因為疫情發生已陷入衰退，但疫情在美國又再度升高，對各行各業與一般民眾帶來龐大壓力；今冬美國恐將面臨雙谷經濟衰退(double-dip recession)的預測，讓不少民眾憂心忡忡。病毒迅速蔓延之際，各州與地方政府紛紛對商店祭出嚴格防疫措施，消費者多留在家裡不敢出門。

葉倫職業生涯一路走來，已不是第一次在男性稱霸的經濟學界脫穎而出；她在2014年至2018年間擔任聯準會主席，是美國史上第一位女性聯準會主席；白登競選期間，葉倫則擔任顧問。

投資銀行艾維克ISI(Evercore ISI)分西師谷哈(Krishna Guha)指出，葉倫將帶著非常豐富的經濟與政策擬定專長出任財長一職，她是擁有全國知名度以及國際知名度的人物，致力於創造堅強的勞動市場條件，以便造福處於弱勢地位的邊緣勞工。

財長任內，葉倫可能需要承擔與參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)磋商經濟政策的重責大任；在明年1月初即將投票的喬治亞州兩席聯邦參議員選舉，共和黨只要取得一席，麥康諾就能穩坐參院多數黨領袖寶座。

一般預料，葉倫上台後與麥康諾的對話，可能將以最新回合疫情經濟紓困方案為主；絕大多數經濟學者均指出，推出下一波紓困計畫，對美國經濟復甦具有重要影響。

出任聯準會主席前，葉倫有四年時間擔任副主席，先前則有六年時間擔任舊金山聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of San Francisco)主席；柯林頓政府期間，她曾率領白宮經濟顧問委員會(Council of Economic Advisers)。