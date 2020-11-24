首位拉美裔 梅奧卡斯掌國安部、曾任USCIS局長

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)。 (美聯社)

總統當選人白登挑選的新任國土安全部長，是曾任國安部副部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)；這項人事案通過後，梅奧卡斯將成為首位拉美裔，也是首位移民 出身的國安部長。

梅奧卡斯也曾任美國公民 及移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)局長，在歐巴馬總統任內於2013年至2016年間擔任國安部副部長，成為古巴 裔官階最高的內閣首長，任內曾負責伊波拉(Ebola)病毒、茲卡(Zika)病毒等疫情因應；美國與古巴之間的第一份國土安全瞭解備忘錄，就是在梅奧卡斯協調下達成。

1959年出生於古巴哈瓦納(Havana)的梅奧卡斯24日將滿61歲，1998年他曾打破紀錄，成為美國最年輕的聯邦檢察官。

「我年紀很小的時候，美國為我與我的家人提供棲身之地。現在，我獲得提名出任國安部長，將掌理保護所有美國人民以及逃避迫害且為自己及親人追求更好生活的人們。」他23日推文中也表示，很榮幸獲得總統當選人的信賴與提名，領導國土安全部責任重大，「我將努力恢復各界對我們機構的信心，並保護我們家園的安全。」

梅奧卡斯的母親是二次大戰期間納粹對猶太人大屠殺的倖存者。梅奧卡斯的雙親為了躲避古巴革命，1960年代逃到美國，落腳於加州南部。

梅奧卡斯畢業於柏克萊加大(University of California at Berkeley)，並取得羅耀拉法學院(Loyola Law School)法律學位。

國安部是在九一一恐怖攻擊事件後成立的聯邦機構，川普總統上台後則搖身一變成為打壓移民、擴張警察權的打手；根據媒體報導，歐巴馬任內的移民高層官員建議白登團隊，挑選梅奧卡斯掌理國安部，將有助於贏得移民社區支持，也能讓國安部內的溫和派人士與職業公務員都感到滿意。