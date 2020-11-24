白登內閣 史上首位女情報總監、女財長

財長葉倫(Janet Yellen)。 (美聯社)

總統當選人白登 多項重要內閣人事23日出爐，由中情局前副局長海恩斯任國家情報總監，聯準會前主席葉倫將任財政部長；若經國會同意，美國 將出現史上首位女性的情報首長和財長。

另外，白登選擇退休的職業外交官托馬斯─格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)出任美國駐聯合國大使，她可望成為首位代表美國的非裔女性駐聯合國大使；她在歐巴馬政府時代，曾任主管非洲事務的助理國務卿 ，在川普上任後辭職。

駐聯合國大使格林菲德(Linda Thomas-Greenfield)。 (美聯社)

川普政府將駐聯合國大使排除在內閣成員外，白登再納入內閣。

白登政權交接團隊23日發布聲明，宣布6項人事安排，白登將在24日舉行記者會說明；其中，葉倫(Janet Yellen)已確定出任財政部長；葉倫2014年獲國會跨黨派支持，成為首位女性聯準會主席，如今還可望創下首位女財長的紀錄。

此外，前國務卿柯瑞(John Kerry)出任氣候變遷事務總統特使，顯示白登政府重視這項議題，也將重回巴黎氣候協定。

氣候變遷總統特使 柯瑞(John Kerry)。 (美聯社)

另外，美國媒體Vox報導，歐巴馬時代的國防部政策次長佛洛諾伊(Michele Flournoy)可望接受白登提名，成為美國史上首位女性國防部長。

根據白登政權交接團隊發布的聲明，海恩斯(Avril Haines)出任國家情報總監；海恩斯除曾任CIA副局長，也在歐巴馬政府時期，擔任國安會首席副國安顧問。

國家情報總監海恩斯(Avril Haines)。 (Getty Images)

梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)將成為首位拉丁裔移民出身的國土安全部長；前副國務卿布林肯(Antony Blinken)出任國務卿，現任白登資深政策顧問蘇利文(Jake Sullivan)出任白宮國家安全顧問，是數十年來最年輕的國安顧問之一。

蘇利文透過推特表示，白登教會他如何在政府最高層級中確保國家安全，現在白登指派他出任國安顧問，他將竭盡全力維護國家安全。

白登政權交接團隊表示，布林肯服務兩任政府，超過30年來都專注在外交政策，自2002年起就為白登提供外交政策建議。布林肯在曾批評世界衛生組織排除台灣參與，也讚許台灣開放美豬與美牛進口，日前還和中華民國駐美代表蕭美琴通電話。

柯瑞推文表示，美國將很快有個視氣候變遷為緊急國安威脅的政府，他很高興以總統特使身分，承擔這場危機，與總統、盟國和年輕的氣候變遷運動領袖合作；巴黎氣候協定的工作仍未完成，他將協助美國政府回到正軌，以解決這個世代的最大挑戰。