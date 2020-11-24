總務署長致函白登 啟動交接…川普「建議做該做的事」 仍不認敗選

總統當選人白登23日在家鄉德拉瓦州威明頓市出席會議後，向媒體揮手。(美聯社)

總統當選人白登 7日宣布勝選後，總務署署長墨菲(Emily Murphy)遲至23日終於致函白登，表示她在沒有包括白宮 在內的壓力下，已經依法「獨立」做了決定，將啟動交接程序；但川普 總統隨後推文宣稱是他「建議」墨菲和總務署啟動程序，且並未承認敗選；墨菲的信中並未稱呼白登為總統當選人，還說「這場選舉的真正贏家，將由憲法所規定的選舉程序來決定。」

●向「白登先生」撥730萬元用於交接

墨菲給白登的信儘管同意啟動交接程序，卻未稱白登為總統當選人，只稱他「白登先生」；白登陣營接到墨菲的信後，發布聲明表示，總務署「已確認」白登和賀錦麗為正副總統當選人，將提供政權移交的資源和支持，以完成政權平穩過度。

白登的政權交接團隊7日起開始運作，但川普迄今不承認敗選，川普指派擔任總務署長的墨菲也一直不認可選舉結果，白登因此無法依法獲得應有的政權交接資源，團隊無法聽取國安簡報，引發各界強烈質疑。

就在密西根州選委會23日宣布白登勝選、以及墨菲代表總務署致函白登後，川普也推文表示，肯定總務署為國奉獻與忠誠，不願看到總務署署長墨菲及其家人持續遭受騷擾和威脅，「為了國家的最大利益，我建議墨菲和團隊著手開始進行與初期規定有關的工作，做該做的事，並告訴我的團隊也要這麼做。」

川普並未承認敗選，並提到「我們的戰鬥仍會持續下去，我相信我們會獲勝。」

墨菲在信中表示，總務署不會挑選或認證誰是這場選舉的贏家，這場選舉的真正贏家將由憲法所規定的選舉程序來決定；如今這場選舉還存在法律挑戰和選舉結果的待確認，她決定讓白登進入選後總統交接程序，並撥付630萬美元作為政權交接之用，另外還有100萬美元提供作為熟悉業務與交接所需。

●促國會修法解決選舉程序衝突

雖然川普在推特稱是他「建議」總務署這麼做，但墨菲在信函中稱，這是她獨立、基於法治和已知事實所做出的決定，她從未直接或間接受到任何行政部門官員的壓力，包括白宮與總務署。

墨菲表示，她從未接獲任何指示以延遲這項判斷，但確曾接獲來自網路、電話或電郵的威脅，危及個人安全、家人和部屬，甚至是她的寵物，只為迫使她過早貿然做出決定；即便面對上千次的威脅，她自稱始終致力維護法律。

墨菲表示，與媒體報導和影射恰恰相反，她的決定並非來自恐懼或偏袒；法律需要總務署去確認誰當選總統，而非強加誰當選總統，但法律並未替政權交接過程提供標準或程序。

墨菲還敦促國會考慮修法，解決聯邦機構管理和憲法選舉程序上的衝突。

美國沒有負責聯邦選舉事務的機構，確認選舉結果的工作，落到負責政權交接資源的總務署身上；選舉結束後，需要署長簽署文件確認當選，才能啟動公務交接；因11月初選舉日到12月14日選舉人團投票，相隔近1個半月，按照過去經驗，總務署多會在媒體預測數小時後甚至一天內確認贏家，提供設備、預算和官員聯繫管道。