首批疫苗最快12月11日施打 明年5月前7成國人可望接種

研發成功的輝瑞藥廠的新冠疫苗，正在試打中。(美聯社)

白宮抗疫專案小組「神速任務」(Operation Warp Speed)、負責疫苗研發專案負責人史勞伊(Moncef Slaoui)22日表示，監管單位馬上在12月批准首款新冠肺炎 疫苗後一兩天，最快可望於12月11日起為優先族群接種疫苗，並盼明年5月前為70%全美國人接種疫苗。

官方表示，新近研發成功的兩款新冠疫苗，輝瑞廠(左)及莫德納廠(右)都可使用，其中輝瑞疫苗最快在12月11日就可施打。(路透)

●醫護及高危險長者優先施打

聯邦食品及藥物管理局(FDA )也計畫在年底前審核所有疫苗的緊急使用授權，讓醫療人員及高風險長者，優先接種疫苗。

擔任白宮新冠肺炎疫苗與療法研發計畫最高主管的史勞伊表示，FDA可望於12月中旬允許輝瑞(Pfizer)及德國夥伴BioNTech推動美史上最大規模的疫苗配發及接種活動。

官方表示，新近研發成功的兩款新冠疫苗，輝瑞廠(左)及莫德納廠(右)都可使用，其中輝瑞新冠疫苗最快在12月11日就可施打。(路透)

●莫德納疫苗每劑約25元~37元

同時，另一家新冠疫苗研發成功的「莫德納」(Moderna)藥廠透露，他們的新冠疫苗價格每劑約25元至37元。

史勞伊也表示，迄今未與民主黨總統當選人白登的交接團隊接洽，但不認為政權交接會影響疫苗配發計畫。

FDA獨立顧問團訂12月10日審查輝瑞緊急疫苗施打申請，該公司宣稱疫苗效度達95%；第二家做出有效疫苗的藥廠「莫德納」將於12月稍晚，申請當局核准。

FDA審核疫苗所需的時間大約為二至三周，科學家們將針對各別的試驗病患進行評估，觀察是否出現副作用的現象。

通過審核後，來自主要醫療學術機構的醫生組成的獨立小組，將針對疫苗的功效向FDA提出建議事項，預計12月初完成；該小組以族裔、民族和年紀為試驗者進行分類，評估疫苗在不同群體上使用的安全性及有效性後，給予政府疫苗分配的建議。

史勞伊22日接受許多電視節目訪談，說明優先施打對象，強調疫苗核准後24小時就會配發到各州，「預期12月11日或12日就能有第一批民眾接種疫苗。」

白宮新冠疫苗專案「神速任務」負責人克勞伊22日表示，首批疫苗接種可能是在12月12日。圖為施勞威13日在白宮記者會上說明專案疫苗研發進展。(Getty Images)

●「神速任務」尚未與白營隊交接

史勞伊說，疫苗一旦經過緊急使用核准，聯邦疾病防治中心(CDC)及顧問小組將建議那些族群應該優先接種。

在政權交接方面，史勞伊22日坦言，並未與白登政府交接團隊磋商疫苗分發計畫，但不認為交接斷層將影響疫苗配送。

「我們聚焦確保疫苗盡快有效地普及，不管周遭的政治變化如何。」史勞伊說：「我們當然希望順利交接，但更在意任何可能讓疫苗計畫出現轉折的事情，目前看不出會有影響，希望也不會有問題。」

莫德納疫苗的效度宣稱達94.5%，成為繼輝瑞與BioNTech之後，第二個可望為全民接種的疫苗。

莫德納執行長班塞爾(Stephane Bancel)表示，莫德納的流感疫苗 價格介於10元到50元之間，新冠肺炎疫苗賣給政府的價格則在25元到37元間，價差視採購數量調整。