美11月衝破300萬人確診 已達總確診數的四分之一

新冠疫情飆升，各州患者住院人數創新高，床位數量感到不足。圖為在德州重疫區的艾爾帕索市醫院的護士本月6日正在照顧一位新冠患者。(美聯社)

11月還沒結束，全美本月新增病例已超過疫情 開始後的許多月份；約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，11月1日到22日新增300萬例，為疫情以來美國總確診數的四分之一；儘管檢測 增加，仍不及染疫速度。

聯邦衛生部上周數據顯示，全國50州、華盛頓特區及波多黎各等地約18%醫院人力短缺；專家認為，醫護人力短缺的情勢將每況愈下，估計本周恐怕會成長至21%。

截至上周，每日新增病例較前一周增加25%；新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)統計，檢測能量僅增加14.55%，而在全美44州，確診率比公衛單位建議門檻的5%還高。

嚴峻！住院及死亡率愈來愈高

JHU表示，「若確診率太高，顯示該州僅檢測就醫病患中最嚴重者，無法了解病毒在社區傳播的狀況」，且近幾周的住院及死亡率愈來愈高。

聯邦政府首次公開這項資訊，自7月以來疫情邁入顛峰後，政府開始積極蒐集相關數據；人力短缺的醫療機構經過數月不斷成長，更在本月破1000家，甚至就此居高不下。

由於並非所有醫院每日都會向衛生部進行彙報，這項數據並無法完整記錄所有醫院的人力資源，人力短缺的情形很可能比數據顯示的更糟。然而，負責收集數據的明尼蘇達州立大學教授皮納爾‧曼迪克(Pinar Karaca-Mandic)卻認為，這項數據仍具有相當的意義：「這能幫助醫療機構進行事先規畫，尤其是針對人力分配的問題。」

吃緊！將超40州醫療人力缺乏

隨著疫情加劇，內布拉斯加州、維吉尼亞州及密蘇里州 恐怕也會開始出現人手吃緊的情況，預估到下周波多黎各及其他40州的醫療人力資源將會嚴重缺乏；目前北達科他州人手不足的醫院已高達51%，另外有七州人力短缺的醫院占比達30%。

國內確診人數近日再度攀升，導致許多醫療機構在人力分配上被迫採取非常手段；以北達科他州為例，染疫但無症狀的護理人員仍可繼續工作。

堪薩斯市醫療機構近日不斷收到來自阿肯色州、科羅拉多州及愛阿華州醫院的請求，希望能讓部分重症患者轉院過去治療。

密蘇里州州立醫院聯盟的發言人迪利恩(Dave Dillion)指出，他們最擔心的是，倘若疫情持續惡化院方很可能被恢復採取危機護理的標準，進行優先照護守則。