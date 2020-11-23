我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛奇：若夠多人接種疫苗 明年有機會達群體免疫

白登就職典禮怎麼舉辦？預料川普不會去 也沒有舞會

拚明年群體免疫 佛奇：夠多人接種疫苗 就有可能

編譯林育正／綜合22日電
公衛專家佛奇19日出席白宮防疫小組的記者會。(美聯社)
公衛專家佛奇19日出席白宮防疫小組的記者會。(美聯社)

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)22日表示，若全美接種新冠肺炎疫苗的人數夠多，有機會在明年達成群體免疫。

佛奇接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對國家」(Face The Nation)訪問，表示疫苗的出現宛如救援，但感恩節假期即將到來，民眾必須做好防疫措施，減緩病毒在冬季擴散。他說：「美國現在的疫情非常艱困」；只要再撐一下，就馬上能使用疫苗。

雖然目前莫德納(Moderna)和輝瑞(Pfizer)疫苗初步評估效力極佳，但若要達到群體免疫，只有40%或50%的民眾接種仍不足夠。佛奇表示有民調指出，國人仍對疫苗抱持懷疑態度，許多人持觀望態度或無意接種。

他說：「我們必須盡力提高接種疫苗的人數，因此，我們必須讓疫苗研發與核准的過程更加透明，幫助民眾了解疫苗。」

「聯邦食品暨藥物管理局(FDA)與獨立的諮詢委員會將審慎檢查疫苗，證明疫苗安全且有效，給予緊急使用授權。」佛奇說：「如果大批民眾踴躍接種疫苗，我們將在適當的速度下，逐漸達到群體免疫，給予國人保護。」

而在感恩節假期，全美預計將有5000萬人旅行，因此佛奇也特別呼籲大眾做好防疫。他說儘管航空公司有防疫措施，但旅客在機場群聚仍有感染風險；在家庭聚會中，老年人或已有健康狀況的家人，更將成為高危險群，必須格外謹慎。

佛奇表示感恩節的幾周後，恐怕出現確診潮，他再次鄭重警告：「我們必須了解，接下的疫情可能比現在還嚴重。」

但他也說目前確診人數不斷提升，並不代表沒有希望；他仍奉勸國人勤洗手、戴口罩和保持社交距離，減少感染風險。他說：「我們提供的訊息非常清楚，但要不要認真實行，掌握在自己手上。」

疫苗 佛奇 防疫

上一則

不怕疫情？ 民調：40%民眾擬參加10人以上感恩節聚會

下一則

民主黨籍聯邦參議員庫恩斯：兩黨須合作打造政策 勝過中國

延伸閱讀

佛奇：若夠多人接種疫苗 明年有機會達群體免疫

佛奇：若夠多人接種疫苗 明年有機會達群體免疫
G20峰會承諾確保人人有疫苗 梅克爾為窮國憂心

G20峰會承諾確保人人有疫苗 梅克爾為窮國憂心
疫苗開打前 佛奇：靠這3招保平安

疫苗開打前 佛奇：靠這3招保平安
假期出遊、室內聚會？ 佛奇勸民眾三思

假期出遊、室內聚會？ 佛奇勸民眾三思

熱門新聞

1張圖看疫情：全美確診破1208萬例 加州破110萬

2020-11-22 03:00
喬治亞州進行手工重新驗票後發現，有2600多張選票沒有算到。（Getty Images）

喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」

2020-11-17 00:23
川普陣營16日突然撤銷原本於喬治亞州、威斯康辛州、賓州、密西根州質疑選票舞弊、要求法院推翻計票結果的選舉訴訟。美聯社

川普陣營突撤四州選舉訴訟

2020-11-16 15:43
媒體報導，川普總統將在卸任前發布行政命令，取消出生公民權，但勢必面對法律挑戰。圖為國務卿龐培歐(台上左)上月22日在國務院主持移民入籍。(美聯社)

廢除「出生公民權」 川普要搶在下台前發布行政令

2020-11-21 18:28
郭文貴（右）與巴農（左）。取自郭文貴推特

紐時：閻麗夢受郭文貴、巴農利用 散播病毒陰謀論

2020-11-20 10:52
川普總統仍拒大選認輸，造成交接事務嚴重遲誤，影響國政，受到越來越多的批評。(美聯社)

拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂

2020-11-17 21:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
出席婚禮大露「東西半球」挨轟 女星：有跟新娘報備

出席婚禮大露「東西半球」挨轟 女星：有跟新娘報備
富商星國養小三 分手後討千萬美元…法院：「愛的禮物」免還

富商星國養小三 分手後討千萬美元…法院：「愛的禮物」免還
抗疫佳音 官員預期全美12月中可開始接種疫苗

抗疫佳音 官員預期全美12月中可開始接種疫苗
國務院宣布 美國正式退出開放天空條約

國務院宣布 美國正式退出開放天空條約
1張圖看疫情：全美確診破1208萬例 加州破110萬

1張圖看疫情：全美確診破1208萬例 加州破110萬