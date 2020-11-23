沃爾瑪家族投資居家快篩 每組單價有望壓低在10元

「馬上診斷公司」推出一種簡便平價的新冠病毒抗體血液檢測工具。(美聯社)

一家研發新冠病毒快篩居家檢測 組的新創公司，獲得擁有的沃爾瑪 (Walmart)億萬富豪華頓(Walton)家族等投資 人集資，未來可望在沃爾瑪等零售地點以每組10元的單價販售。

「馬上診斷公司」(NowDiagnostics Inc)位於阿肯色州史普林岱爾(Springdale)，就在沃爾瑪企業總部南邊20哩。「馬上診斷公司」發表聲明指出，日前已向聯邦食品暨藥物管理局(FDA)申請新冠病毒抗體血液檢測組的緊急授權。

「馬上診斷公司」執行長克拉克(Kevin Clark)表示，公司同時在研發中的快篩型居家檢測組，則透過患者唾液便在幾分鐘內測知是否感染新冠病毒。其中一款產品是以病毒蛋白質做為研判的抗原檢測，另一款產品則是偵測是否先前曾感染病毒、現已具有免疫反應的抗體檢測。所有產品到目前為止都尚未獲得食藥局核准。

克拉克表示，希望三種病毒檢測組未來市售單價都在10元以下。

沃爾瑪近年積極嘗試開拓醫藥服務市場，希望推出價格固定的醫藥服務與商品。沃爾瑪與「馬上診斷公司」接洽已有數年之久，討論是否可能在旗下各地零售店推出讓消費者迅速測知是否感染流感等疾病的居家檢測組合。

消息人士透露，疫情期間，沃爾瑪與「馬上診斷公司」的討論範圍延伸到病毒檢測、血清檢測是否有機會獲得衛生主管機關核准。

多家生技藥廠、檢測公司目前都正努力研發使用簡便的新冠病毒居家檢測組。不過，這些檢測組如果要上市，必須先通過層層挑戰，包括消費者必須明白如何採集有效樣本，以及如何操作能夠獲得精準結果的檢測程序。

華頓家族總共擁有沃爾瑪大約50%的股份，家族成員裡有三人是沃爾瑪董事會董事。華頓家族過去也曾投資過篩檢疾病的新創公司，包括後來爆發大規模吸金詐騙的Theranos生化新創公司。

克拉克表示，沃爾瑪並未直接參與「馬上診斷公司」，也沒有與「馬上診斷公司」訂定獨家取得商品的協議。