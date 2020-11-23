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感恩節假期出行 CDC：搭機前後都要新冠檢測

編譯林梅婕／綜合22日電
新一波新冠疫情擴散，大家都緊張。在感恩節假期到來前，希望能檢測的人越來越多，各州免費檢測站都大排長龍。圖為德州艾爾帕索的檢測站正在詢問駕駛資料。(美聯社)
新一波新冠疫情擴散，大家都緊張。在感恩節假期到來前，希望能檢測的人越來越多，各州免費檢測站都大排長龍。圖為德州艾爾帕索的檢測站正在詢問駕駛資料。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)建議，為預防疫情在感恩節連假期間擴散，所有乘客搭機前後都應該接受新冠病毒檢測；根據官方21日釋出的最新國際飛航防疫守則指出，民眾在登機前一至三天應先接受檢測，在抵達後三至五天需再檢測一次。

CDC建議，即使旅客們的檢測結果為陰性，仍應在抵達後七天內留在家中避免外出，至於未接受檢測的人則應該留在家中避疫14天；CDC表示：「檢測並不會將所有風險排除，但是搭配一段時間的居家避疫、戴口罩、保持社交安全距離等防疫政策，能有機會降低病毒傳播並增加旅遊的安全性。」

此外，當局還指出，若旅客疑似曾暴露在感染風險之中，應即刻將行程延後，接受檢測並展開為期14天的居家隔離。

根據CDC先前的建議，感恩節期間盡量不要旅行，應限制聚會人數，並將參與聚會的人維持在家族成員之間；爾後又更新航空旅遊的防疫守則，但這也使業者左右為難，要讓他們盡可能不公開鼓勵民眾搭乘飛機的同時，還要維護飛行途中的衛生安全。

美國旅遊協會(U.S. Travel Association)及航空公司在這段期間，已鎖定利用登機前檢測的模式促進民眾旅遊的需求；業者們向聯邦運輸部、衛生部及國土安全部建議，應調整國內及國際航班的旅遊限制和隔離措施，以「登機前檢測」取而代之；但在美國與其他國家之間，這項計畫的討論已經停滯許久。

儘管衛生當局不斷警告，在假期期間旅遊可能提高染疫風險，目前仍有許多民眾為這次感恩節策劃旅行；聯邦運輸安全局(TSA)發言人麗莎‧法布斯坦(Lisa Farbstein)表示，20日當天通過機場安檢的人次超過100萬人，是自疫情爆發以來，當局第二次對超過100萬人進行篩檢。

檢測 防疫 CDC

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