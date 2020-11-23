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全球公共財！G20會議達共識：將促疫苗公平分配

編譯李京倫／綜合報導

20國集團(G20)峰會21日起在沙烏地阿拉伯透過視訊舉行兩天，應對新冠肺炎疫情是峰會中心議題，與會領袖矢言確保新冠疫苗、藥品和檢測試劑公平分配，並支持窮國從疫情中復甦。大會22日日發表聯合公報。路透報導，聯合公報草案顯示，G20領袖說：「我們會不遺餘力，確保疫苗可讓所有人可負擔且公平地取得，履行成員國刺激創新的承諾。我們認為，廣泛接種是全球的公共財。」

應對疫情和促使全球經濟在2021年復甦，是峰會兩大議題。東道主、沙烏地阿拉伯國王沙爾曼在開幕式中說：「我們雖然對新冠疫苗、療法和診斷工具的進展感到樂觀，但也必須致力於創造所有人負擔得起且能公平取得這些工具的環境。我們有責任在這場峰會上共同面對這些挑戰，藉由採取政策緩解危機，對大家傳遞希望和安心的訊息。」

G20領袖擔心，疫情會使窮國和富國之間的歧異加深。法國總統馬克宏說：「我們必須不惜代價，避免這種現象：只有富國能免於病毒侵襲並恢復正常生活。」

歐盟敦促G20領袖，把更多資金投入「獲取新冠肺炎相關工具加速計畫」及計畫之下的「新冠疫苗全球取得機制」(COVAX)。歐盟執委會主席范德賴恩發推文說：「我希望在今年底前，有45億美元投入加速計畫，以採購和配送檢測試劑、療法和疫苗。」

這場峰會不開放媒體參加。根據德國總理梅克爾的發言稿，她說，德國為加速計畫貢獻超過5億歐元，她敦促其他國家盡責任。

俄國總統普亭提出，要向其他國家提供俄國的「史普尼克Ｖ」新冠疫苗，並說俄國還在研發第二和第三款疫苗。

中國國家主席習近平說，有必要建立「抵禦新冠病毒全球防火牆」，並呼籲G20「公平且有效地」分發疫苗。

美國疫情全球最嚴重，但競選連任失利的川普總統在峰會分割畫面上短暫現身致辭後，就離開去打高爾夫球，也未參與隨後的疫情會議。白宮發言人麥肯內尼說，川普提到，各國必須合作以恢復經濟成長。麥肯內尼並未提及美國對促進疫苗分配的任何承諾。歐洲消息人士說，川普的發言著重在美國空前的經濟復甦和美國研製自己的新冠疫苗。

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