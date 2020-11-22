疫情傳播更快更廣! 美國逾1200萬人確診 25.5萬人病歿

新冠疫情隨著年節腳步接近，更加嚴重。圖為加州64歲的蘿蜜拉在7月時撫慰病重的丈夫。(美聯社)

美國新冠肺炎 確診人數僅六天便新增超過100萬人，至21日已突破1200萬人，20日單日新增確診直逼20萬例，再寫下新高，幾乎各州確診都迅速增加；根據聯邦疾病防治中心(CDC)，美國各州死亡率均高於正常年，凸顯新冠疫情 的衝擊，以及疫情可能轉烈的趨勢。

根據約翰霍普金斯大學數據，截至21日晚間，全球新冠肺炎確診5803萬5296例，死亡137萬9463人，美國確診1207萬9296例，25萬5804人病歿。

●單日新增病例近20萬人 住院人數破8.2萬

美國20日單日新增新冠確診逾19萬8500例，過去一周單日平均新增逾10萬例，也高於過去兩周單日平均；根據新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)統計統計，20日因染疫住院的病患人數突破8萬2100人，亦創新紀錄。

新冠疫情隨著年節腳步接近，更加嚴重，全美各州都採取不同程度的防疫措施，包括居民外出強制配戴口罩。圖為加州舊金山市區勸人戴口罩的宣導海報。(美聯社)

新冠疫情從10月中開始在全美多地迅速升溫；病毒僅花兩周，便將確診人數從800萬人增加至900萬人(10月30日)，再花10天增至1000萬人，然後不到七天便達到1100萬人。

根據CDC分析預測，隨著全美多州新冠疫情持續惡化，疫情也帶來異常死亡模式；今年3月15日至11月7日期間，全國死亡案例比正常時期高出18%，即美國比過去同期多出32萬6000人死亡，而且可能低估此數字，因為尚未更新近期的死亡數據。

●各州死亡率上升 一天平均病歿逾1900人

紐約時報分析各種死因，不僅是因新冠病毒病歿的實際人數，也涵蓋受疫情相關衝擊的死亡人數；傳染病學家稱兩者間的差距為「超額死亡」(excess death)。

美國新冠病毒截至20日的過去一周，單日平均新增逾1900人病歿。

CDC19日呼籲民眾在感恩節假期避免旅遊或聚會，但在美國20日仍有100多萬人搭機；雖然聯邦運輸安全局(Transportation Security Administration)機場螢幕顯示，多數美國人相當謹慎，但本周疫情預計會增加醫院和醫護人員壓力。

公衛人員多次警告，民眾假期深夜聚會大聲喧囂或靠近彼此喝酒時，新冠病毒更容易傳播；多州官員陸續宣布晚間10時宵禁、關閉校園並宣布口罩令。

白宮新冠病毒因應協調員黛博拉．博克斯Deborah L. Birx)呼籲美國人等待疫苗批准期間應「提高警戒」，她表示疫情傳播更快更廣，令人憂心。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)21日批准川普染疫後採用的新冠肺炎實驗性抗體療法的緊急授權，這項「雷傑納隆製藥」(Regeneron Pharmaceuticals)的雞尾酒療法可預防染疫者發展為重症。