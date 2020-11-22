不甩CDC！多位共和黨籍州長 不限制感恩節聚會

感恩節長周末即將來到，許多人計畫返鄉團聚。但因新冠疫情再度悪化，預期返鄉人潮會比往年減少。但CDC仍提醒民眾這段期間減少長途出行，減少外出群聚。圖為芝加哥北密西根大道上商家的「壯麗一英哩協會」，豎立避疫提示告板。(美聯社)

新冠病毒疫情 一波嚴重一波，公共衛生危機走向失控，住院和死亡人數猛增，儘管聯邦疾病防治中心(CDC)發出緊急呼籲，在感恩節限制大型群眾聚集活動，民眾應留在家中以遏止病毒的散播，然而多個疫情嚴重的共和黨 州對CDC的呼籲置若罔聞。

另方面，在要不要戴口罩也成為兩黨政治分歧焦點之際，越來越多共和黨迫於疫情失控，也開始改變立場，要求州民戴口罩防疫；包括猶他、愛阿華、北達科他及俄亥俄等州的共和黨籍州長，終於實行強制性戴口罩，而且愈來愈多共和黨籍州長加入行列，當然還有一些死硬派，堅拒實施戴口罩令。

奧克拉荷馬州共和黨籍州長史提特(Kevin Stitt)在7月成為全美首位確診的州長，但他表示本周末會參加大學美足賽，並與父母度感恩節，認為民眾在感恩節應該與親人在一起。

來源：The Oklahoman YouTube

南達科他州超過一半接受檢測的民眾呈陽性，不過共和黨籍州長諾姆(Kristi Noem)沒有採取遏制疫情措施，例如要求戴口罩或實施感恩節限聚令。

同樣在田納西州，醫院病床已經爆滿，也沒有足夠的醫護人員，但共和黨籍州長比爾李(Bill Lee)說，儘管他希望民眾細想是否適宜舉行聚會慶祝，但他沒有限制聚會的計畫。

美國公共健康協會(American Public Health Association)執行主任班傑明(Georges Benjamin)批評這些州長，向他們的州民傳達非常危險的信息。

儘管如此，一些過去幾個月回應總統川普 說法，認為新冠病毒無關痛癢的共和黨籍州長也開始轉變立場，例如北達科他州州長柏根(Doug Burgum)最近下令全州民眾要戴口罩。

來自中西部幾個州的共和黨和民主黨州長們發布聯合視頻，要求民眾在感恩節期間留在家中，同時戴口罩以減慢病毒傳播，直到廣泛使用疫苗為止。其中俄亥俄州共和黨籍州長德威恩( Mike DeWine)與妻子取消了家族的年度感恩節聚會，改為視訊舉行。

愛州州長萊諾斯(Kim Reynolds)本周宣布強制戴口罩，聲稱沒有人願意看到這種情況。這是萊諾斯徹頭徹尾的改變。

13州州長 仍反對戴口罩

愛州是全國疫情第三高的州，光是20日一天就新增近5萬宗確診病例，死亡人數超過2000人，該州的共和黨資深參議員，現年87歲的葛拉斯理(Chuck Grassley)亦證實受感染。

儘管如此，仍有13個州份，包括內布拉斯加，南達科他及懷俄明州等的共和黨籍州長仍反對戴口罩。

讓這些頑固反口罩派州長改變態度實在非常困難，川普很大程度上把應對新冠疫情的權力下放給州長，而疫情最嚴重的州份都是共和黨人主政。