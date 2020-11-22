曾治療川普新冠…雷傑納隆實驗藥 獲FDA緊急授權
聯邦食品暨藥物管理局(FDA)21日授權「雷傑納隆製藥」(Regeneron Pharmaceuticals)生產的單株抗體實驗藥物，得以緊急使用於治療新冠病患；川普總統10月2日感染新冠出現症狀，曾施打該藥物後痊癒，於是施壓FDA放行，但FDA還是過了幾周才予以批准。
「華盛頓郵報」21日報導，由雷傑隆納製藥生產的這種藥物，設計宗旨在防止感染新冠的病人出現嚴重病情；與其等候人體自行產生免疫保護反應，該藥物就能模擬人體的自然防衛機制。
雷傑隆納的藥物歸在單株抗體(monoclonal antibody)範疇，是第二種獲FDA批准用來治療新冠病情的藥物；更早之前，禮來藥廠(Eli Lilly)的單株抗體藥bamlanivimab已在9日獲准緊急使用。
雷傑隆納的藥物調合casirivimab及imdevimab兩種單株抗體。FDA授權使用這種雞尾酒式療法時表示，本藥物想治療新冠症狀輕微到中度、年紀在12歲或以上、跡象顯示可能惡化成重症的的病人，應該有效。醫生盼望這些藥物能讓病人免於住院。
只是雷傑隆納的藥跟禮來的一樣，十分複雜，想生產曠日費時，一開始供應會有所短絀。缺貨再加上藥物要施打入靜脈時很繁瑣，都引發質疑，不知最需要這種藥劑的新冠病患能否取得它。
雷傑隆納主管在11月初財報時表示，公司預計到月底可以做好8萬名病患所需的藥劑，明年元月底總劑量可達30萬劑。
川普是透過恩慈療法才取得雷傑隆納的藥劑。前新澤西共和黨籍州長克利斯蒂(Chris Christie)也感染到新冠，靠著管道取用禮來的藥。
川普獲准出院後，曾發推特貼文及視頻，不實地把雷傑隆納的藥劑描述為新冠療方，另向FDA施壓，要該官署快快放行該療方，但FDA還是花了好幾個星期才有此動作。
單株抗體這種蛋白質要在實驗室裡培育，可模擬人體免疫系統而抗擊新冠病毒。雷傑隆納的新冠藥物，係由基因改造的倉鼠細胞加工製成。
上一則
推特總統官方帳號 明年1/20轉移給白登
下一則
FB留言