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研究：新冠病毒在低溫與高濕環境 可活長達一個月

川普陣營猛喊大選舞弊 司法部以沉默「作答」

曾治療川普新冠…雷傑納隆實驗藥 獲FDA緊急授權

編譯潘勛／綜合21日電
川普總統確診感染新冠病毒後接受雷傑納隆公司的實驗性的抗體療法治療後，稱它為「解藥」。(美聯社)
川普總統確診感染新冠病毒後接受雷傑納隆公司的實驗性的抗體療法治療後，稱它為「解藥」。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)21日授權「雷傑納隆製藥」(Regeneron Pharmaceuticals)生產的單株抗體實驗藥物，得以緊急使用於治療新冠病患；川普總統10月2日感染新冠出現症狀，曾施打該藥物後痊癒，於是施壓FDA放行，但FDA還是過了幾周才予以批准。

「華盛頓郵報」21日報導，由雷傑隆納製藥生產的這種藥物，設計宗旨在防止感染新冠的病人出現嚴重病情；與其等候人體自行產生免疫保護反應，該藥物就能模擬人體的自然防衛機制。

雷傑隆納的藥物歸在單株抗體(monoclonal antibody)範疇，是第二種獲FDA批准用來治療新冠病情的藥物；更早之前，禮來藥廠(Eli Lilly)的單株抗體藥bamlanivimab已在9日獲准緊急使用。

雷傑隆納的藥物調合casirivimab及imdevimab兩種單株抗體。FDA授權使用這種雞尾酒式療法時表示，本藥物想治療新冠症狀輕微到中度、年紀在12歲或以上、跡象顯示可能惡化成重症的的病人，應該有效。醫生盼望這些藥物能讓病人免於住院。

只是雷傑隆納的藥跟禮來的一樣，十分複雜，想生產曠日費時，一開始供應會有所短絀。缺貨再加上藥物要施打入靜脈時很繁瑣，都引發質疑，不知最需要這種藥劑的新冠病患能否取得它。

雷傑隆納主管在11月初財報時表示，公司預計到月底可以做好8萬名病患所需的藥劑，明年元月底總劑量可達30萬劑。

川普是透過恩慈療法才取得雷傑隆納的藥劑。前新澤西共和黨籍州長克利斯蒂(Chris Christie)也感染到新冠，靠著管道取用禮來的藥。

川普獲准出院後，曾發推特貼文及視頻，不實地把雷傑隆納的藥劑描述為新冠療方，另向FDA施壓，要該官署快快放行該療方，但FDA還是花了好幾個星期才有此動作。

單株抗體這種蛋白質要在實驗室裡培育，可模擬人體免疫系統而抗擊新冠病毒。雷傑隆納的新冠藥物，係由基因改造的倉鼠細胞加工製成。

FDA 川普 食品暨藥物管理局

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