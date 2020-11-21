輝瑞疫苗最快下月中施打 首批提供一線醫護 聯邦雇員8周後可打

輝瑞公司研發的新冠疫苗，有望在12月給高危群體和醫護人員注射，幾個聯邦機構的雇員也在優先接種之列。(美聯社)

新冠病毒疫苗 研發20日迎向重要里程碑，美國 輝瑞藥廠(Pfizer)與合作夥伴德國廠商BioNTech當天向美國衛生主管當局申請新冠病毒疫苗緊急授權；分兩劑施打的疫苗是否安全有效，將由美國食品暨藥物管理局(Food and Drug Administration，FDA)決定，如果一切順利，最快可望於12月中下旬開始配送，成為協助對抗疫情的最新利器。

輝瑞公司研發的新冠疫苗，有效性達到95%；不同公司的多款有效疫苗，是結束美國新冠疫情的救星。(路透)

●首批供應2500萬高危者 美國分到一半

食品暨藥物管理局將花多少時間審核輝瑞疫苗，目前無法確知；但一般預料，在疫情嚴重的緊急情況下，審核程序可望迅速進行；核准過關後，首批疫苗數量極為有限，只足夠給全球2500萬名高危險群人口施打，美國分到其中的一半，將優先提供給位於抗疫第一線醫護人員。

●5聯邦部門通知員工 最快8周後接種

知情官員透露，五個聯邦機關已經發通知給旗下部屬，最快再過八周就可施打新冠疫苗。

聯邦疾病防治中心(CDC)公布可以收到聯邦政府直接配送疫苗的機構包括：國防部、國務院、聯邦監獄管理局(Bureau of Prisons)、印地安健康服務署(Indian Health Service)、退伍軍人醫療署(Veterans Health Administration)。

●川普 再批藥廠拖延宣布 「沒有我不可有疫苗」

川普20日在白宮記者會上再度抨擊藥廠故意拖延疫苗問世時間；他說，藥廠「一直拖，一直拖，一直拖，他們原本選後幾天就可以宣布的。」川普指稱，藥廠故意操弄「腐敗的遊戲」，「但沒能阻擋我們為美國人民做正確的事情。」

川普說：「輝瑞與其他公司疫苗研發都非常超前。如果我沒有再執政四年，大家不可能有疫苗的，因為食藥局不可能完成他們的工作，都是我強迫他們才做的。」

輝瑞公司新冠疫苗研發團隊的部分核心成員。(美聯社)

根據輝瑞日前公布研究報告，在4萬4000名志願者參加的臨床實驗中，人體內耐受性良好，對於避免新冠病毒95%有效，並無重大安全疑慮；在65歲以上的染疫高風險族群年齡層之間，臨床實驗顯示預防病毒有效率達94%。

輝瑞與BioNTech今年3月聯手研發新冠病毒疫苗，到目前為止投入經費約20億元。

輝瑞執行長博爾拉(Albert Bourla)指出：「在美國提出疫苗申請，象徵我們為全球提供疫苗的研發旅程，終於達到重要里程碑，我們現在對於疫苗的安全與效力也有更完整的了解，我們對於疫苗的未來發展深具信心。」

輝瑞與BioNTech也在澳洲、英國、加拿大、歐洲、日本等地同時提出疫苗申請。