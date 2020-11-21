馬州買5千盒韓新冠試劑「結果不準」擱著沒用

馬里蘭州數月前從南韓購買50萬個新冠測試盒，但因有缺陷，從未使用過；圖為共和黨籍州長霍根。(美聯社)

華盛頓郵報20日報導，根據州府文件及官員的採訪資料，馬里蘭州政府4月向南韓 購買可做50萬次新冠肺炎檢測 的試劑盒存在缺陷，州府完全沒有使用外，還隱瞞此事；而用過這批試劑盒的部分實驗室，也沒有提供具體的檢測數字，從未將檢測結果反饋給受試者。

霍根政府4月曾花946萬元向南韓醫療保健公司LabGenomics購買了5000個試劑盒，可做50萬次檢測，當時因未立即投入使用遭到質疑，州府5月的解釋為檢測所需的物資和人力尚未備妥，但華盛頓郵報20日的報導指出，這批試劑盒有缺陷，州府從未投入使用。

該報導指，州府曾將這5000個試劑盒免費分送給馬州 的兩家實驗室，但其中一家以南韓的試劑盒效度不如美國為由拒收，而馬里蘭大學(UMD)因發現南韓試劑盒檢測結果不準，隨後也放棄使用，馬大女發言人柯茲(Kotz)說，馬大做了12萬9000次檢測，但她拒絕提供具體有多少受試者收到檢測結果。

霍根曾將這批南韓試劑盒視為能幫助馬州度過疫情高峰的物資，計畫優先用於檢測疫情重災區，媒體也曾大篇幅報導，霍根是透過南韓裔妻子之助，才能及時取得這些試劑盒。

不過，根據州府官員的郵件及公開聽證資料，霍根及州府高層衛生官員後來隱瞞了試劑盒有缺陷的事實，且多次拒絕談論到底有多少試劑盒投入使用，後來再補充購買試劑盒的消息也未公之於眾，有立法者批評州府在防疫工作上竟然不透明，感到被霍根政府誤導(misled)。

華盛頓郵報根據衛生學者及官員近幾個月的郵件資料指，LabGenomics公司第一次賣給馬州的這批試劑盒，使用說明與該公司提交給美國聯邦食品暨藥物管理局(FDA)的完全相反，媒體多次提問也未獲得該公司回應。

與第一次購買試劑盒的作法不同，霍根政府第二次又花250多萬元向南韓購買替換試劑盒(replacements)，但迴避了公眾和媒體，後來受訪時霍根及其他醫療官員也將此稱為是引入「升級版」試劑盒，對前一批試劑盒的問題隻字未提。