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任期結束前 川普搶端政策 降低處方藥價格

住房部長聽信偏方 吃「夾竹桃」萃取治新冠

記者顏伶如／綜合報導
聯邦住屋及都市發展部長卡森。（路透）
聯邦住屋及都市發展部長卡森。（路透）

聯邦住屋及都市發展部長卡森(Ben Carson)是神經外科醫生出身，但他11月上旬接受新冠病毒檢測結果呈現陽性後，卻採用了未經食品及藥物管理局(FDA)核准的另類療法；過去幾個月來，知名挺川企業家、「我的枕頭」(My Pillow)創辦人兼執行長林德(Mike Lindell)極力鼓吹夾竹桃萃取的「神奇療效」；卡森表示，因為曾經聽林德說過，確診後便服用了夾竹桃萃取，希望對抗病毒。

在美國食品及藥物管理局資料庫中，夾竹桃被列為有毒植物，衛生專家警告，民眾誤食恐有致命之虞。

卡森參加11月3日晚間在白宮舉行的大選日之夜慶祝派對，派對上幾乎無人戴口罩；9日上午，卡森前往馬里蘭州華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)接受病毒檢測後證實染疫，醫師以單株抗體(monoclonal antibody)治療卡森。

華爾街郵報報導，卡森接受訪問時說，感染病毒之後並沒有感到擔心，因為知道有人可以幫忙，那就是「我的枕頭」老闆林德；林德向來大力支持川普，也是明尼蘇達州川普競選總部主席，但選舉結果川普在明州輸給白登約23萬票。

卡森說，第一次聽林德說起夾竹桃萃取的「抗疫療效」，是在今年7月間的一次白宮橢圓形辦公室會議，川普也在場；會議結束後，林德樂不可支地表示，川普非常認可夾竹桃萃取的療效，並同意「食藥局應該予以核准。」

林德聲稱：「所有感染新冠病毒的人都應該服用夾竹桃萃取。吃了之後，五小時之內病情便有起色，隔天就能行動自如，在走廊玩地板曲棍球遊戲。」

夾竹桃為有毒植物，夾竹桃萃取並無科學證據證明能夠對抗新冠病毒，更沒有FDA核准；今年9月間，有廠商申請夾竹桃萃取做為膳食補充劑(dietary supplements)，但FDA守住專業，以嚴重健康疑慮為由駁回。

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