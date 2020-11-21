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沒效！世衛不建議使用「瑞德西韋」治療新冠

編譯林育正／綜合20日電
世界衛生組織20日發表報告指出，瑞德西韋對新冠肺炎沒有療效，但不排除可與其他藥物搭配使用的可能。(美聯社)
世界衛生組織20日發表報告指出，瑞德西韋對新冠肺炎沒有療效，但不排除可與其他藥物搭配使用的可能。(美聯社)

世界衛生組織(WHO)將治療新冠肺炎常用的藥物瑞德西韋(remdesivir)，認定為無效藥物，但不排除在與其他藥物搭配使用，治療新冠病患的可能性。

WHO專家小組得出「瑞德西韋在搶救病患生病與重大病況方面，並無顯著療效」的結論，專家小組在英國醫學期刊(British Medical Journal，BMJ)發表研究結果，雖然不排除與其他藥物搭配，來有效治療新冠病患的可能性，但目前仍缺乏實質效果證明。

將瑞德西韋命名為「Veklury」販售的藥廠吉利德科學(Gilead Sciences)透過聲明表示，「於多所可靠的醫療機構如國家衛生研究院(National Institutes of Health)等單位和各國，此藥被認定為治療住院新冠病患的標準方式」。

此外藥廠也表示：「多項透過同儕審核的隨機與對照試驗報告中，皆顯示Veklury帶來的正面療效。」

過去數個月尤其是近幾周，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)於10月下旬批准瑞德西韋為第一個新冠治療藥物後，它的使用不斷受到爭辯和質疑。

國家衛生研究院資助的一項大型實驗中，發現瑞德西韋能減少住院病患所需的恢復時間，約從15日至11日；川普總統10月初染疫時，就曾使用瑞德西韋治療。

在新的分析中，WHO專家小組檢視四個實驗的證據，加拿大麥克馬斯特大學(McMaster University)助理教授、WHO小組共同主席羅齊維格(Bram Rochwerg)表示，針對瑞德西韋的實驗應持續進行，因為此藥可能對特定族群有效；不過由於藥價昂貴且必須透過靜脈注入體內，可能與其他療程牴觸。

史隆凱特琳癌症中心主任巴克(Peter Bach)表示，瑞德西韋在最大規模的隨機試驗中，對新冠患者並無顯著幫助，因此認為WHO的決策正確；相較之下，類固醇地塞米松(Dexamethasone)療效更佳。

世界衛生組織表示，若有任何新進展，將向醫生和病人提供最新療效資訊。

瑞德西韋 WHO 凱特

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