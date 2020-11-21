輝瑞申請急授權 疫苗安全性仍待觀察

輝瑞公司與德國藥廠BioNTech合作研發的新冠疫苗，有效率達到95%，給歐美各國遏制疫情帶來希望。(歐新社)

輝瑞(Pfizer)藥廠20日正式向美國規管單位申請緊急使用其新冠疫苗 ，啟動一連串程序，先由聯邦食品暨藥物管理局(FDA )執行審核，確定疫苗已經達標，才能批准，然後由聯邦疾病防治中心 (CDC)決定哪些人先行接種疫苗，這些程序只怕要耗時許久才能完成。

美聯社20日報導，緊急使用意思是由官方批准特定人等先行接種疫苗，但疫苗的安全程度及效力還在研究中；輝瑞提出申請，大眾要在12月10日FDA科學顧問的公開集會上，才能真正得知輝瑞的實驗證據有多強。

目前外界對輝瑞疫苗的了解，僅得自輝瑞及其德國合夥藥廠BioNTech的聲明；其中確診罹患新冠的170人中，只有八人接種過真正的疫苗，其他人接種的是安慰劑。

就安全方面，兩藥廠表示，其數據得自3萬8000名參與疫苗實驗人士，他們接種疫苗第二劑後，都接受兩個月的追蹤。FDA設定這個標準是因為就過往紀錄來看，疫苗的副作用不會晚於兩個月還出現。

12月10顧問集會前幾天，FDA將公布其內部研究，打好基礎，供科學顧問們辯論疫苗安全有無任何值得擔憂跡象，還有新疫苗有多管用，開會一整天才進行票決。

專家顧問的意見，不僅決定FDA是否批准疫苗擴大使用，若真批准，對象是哪些人；例如是否有足夠證據指出疫苗對年紀較長、身體較弱的人，效果跟對較健康的年輕人一樣好。

FDA疫苗研究辦公室主任瑪莉安‧古柏(Marion Gruber)表示，就算批准緊急使用，疫苗依然被視為還待觀察，並非全面批准；這一點意味任何獲得疫苗緊急使用的人，在接種前清楚可能的利弊。

此外，至少目前為止，孕婦沒參與過疫苗實驗，所以不能緊急使用。

此外還有些未知數，比如說疫苗宣稱效力達95%，是根據先出現症狀再確診染患病毒的受測者而得，那麼接種過疫苗的人，會不會還感染病毒但沒出現症狀，再把病毒傳染給別人，還有疫苗效力能維持多久，目前並不清楚。

輝瑞疫苗目前數量還算稀少，所以獲FDA批准緊急使用後，將由CDC的顧問群決定哪些人能率先接種；衛生部長阿查爾(Alex Azar)表示，希望兩項決定能夠同步完成。