潘斯談疫情：政府不支持另一波全國性封鎖

副總統潘斯(右一)19日重開疫情工作簡報會，首度在會中戴上口罩。白宮防疫協調人柏克斯(左一)在會中呼籲人們減少聚會。(Getty Images)

正當川普總統拒絕承認總統選舉失敗之際，美國新冠疫情 再度惡化，副總統潘斯19日重返白宮簡報室簡報新冠疫情。他表示，「政府不支持另一波全國性封鎖，也不支持關閉校園」。白宮防疫工作小組成員佛奇 與柏克斯也參加這場簡報會；佛奇表示，食品藥物管理局(FDA)檢視疫苗 過程可受信賴，12月底可讓優先順序首位者接種疫苗。

潘斯重申川普政府為抵抗疫情做了充分準備，並強調這是「最充分的一次」；他說，已與全國救災管理局(FEMA)制定配送計畫，FDA批准疫苗使用的24小時內，就會將疫苗送到全國醫療系統，讓美國民眾接種疫苗。

潘斯表示，川普的立場很清楚，「這任政府和我們的總統不會支持再次全國性封城，也不會支持關閉校園」。

柏克斯(Deborah Birx)拿出一張代表疫情嚴重的深紅色美國地圖，她表示，冬天來臨，更多民眾會留在家中，警告疫情可能更加嚴重，她呼籲民眾避免在感恩節和聖誕節等重要節日群聚，降低在不知不覺中傳播病毒的機會。

佛奇(Anthony Fauci)表示，目前有四種候選疫苗處於第三階段臨床測試，生技藥廠莫德納(Moderna)和輝瑞(Pfizer)研發的疫苗，抵抗病毒成功率分別為95%與94.5%，在科學上成果卓著，也備受期待；針對有人質疑這些疫苗研發快，是否真的安全有效，他表示，FDA正在仔細審查是否批准緊急使用，可受民眾信賴。

佛奇表示，「幫助(指疫苗)正在來的路上」，在此之前，民眾需要落實公衛要求，強化防疫措施，暫緩病毒傳播直到疫苗到來。

疾病防治中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield)說，口罩有用、社交距離有用、洗手有用、注意防範室內人群聚集也有用，他重申CDC所制定的防疫準則；潘斯說，政府越了解新冠病毒，就能確保孩子屬於教室，能在學校上課。

潘斯這場簡報會，睽違數月以來重新舉行，也是大選過後的首場疫情簡報；川普並未現身，其推特發文幾乎都與選舉有關，一則以全大寫強調「疫苗即將問世」，另一則提到新冠藥物大幅降低死亡率，抱怨媒體很少報導此事。