牛津疫苗 年長者防護力報喜

英國藥廠阿斯特捷利康和牛津大學研發的新冠病毒疫苗，據信對70歲以上的老年人產生強烈的免疫反應，副作用比年輕受試者還要輕微。(路透)

中期試驗數據顯示，英國 藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)和英國牛津大學共同研發的新冠病毒疫苗 對70歲以上的老年人產生強烈的免疫反應，副作用比年輕受試者還要輕微。

這項研究根據第二階段人體試驗的成果19日刊登在醫學期刊「刺胳針 」(The Lancet)，相關數據尚未經同儕審閱；報告指出，70歲以上若有宿疾，是新冠病毒的高風險族群，死亡率極高，但疫苗可有效降低這群人的染疫風險。

阿斯特捷利康與牛津大學正在進行第三階段的人體試驗，療效數據「可能在未來幾周公布」，相關數據展現疫苗對抗病毒的整體效率。

牛津大學疫苗研究小組(Oxford Vaccine Group)顧問拉馬薩米(Maheshi Ramasamy)說：「在我們研究中，在老年人身上發現的強大抗體和T細胞反應，令人鼓舞。」

「罹患新冠病毒疾病重症風險最大的人群，包括有潛在健康狀況的人和老年人」；他說：「我們希望這意味我們的疫苗將有助於保護社會上最脆弱的人群，但在我們確定之前，還需要進一步研究。」

競爭對手輝瑞(Pfizer)、BioNTech和莫德納(Moderna)近期先後公布疫苗療效超過90%，高於預期，但未公布所有相關安全數據。

不同於輝瑞及莫德納的疫苗都使用信使核糖核酸(messenger RNA)的新技術，阿斯特捷利康與牛津的疫苗使用病毒載體，由在黑猩猩身上發現的普通感冒病毒減毒版本製成。

牛津大學和阿斯特捷利康的候選疫苗稱作「AZD1222」或「ChAdOx1 nCoV-19」，該公司致力採用更廣大的全球人口作為研發對象，允諾不在疫情中奪取利益，致力讓無法迅速取得輝瑞或莫德納疫苗的貧困國家有疫苗可打。

牛津與阿斯特捷利康的疫苗研究顯示，65歲以上的健康成人對疫苗的反應與年輕受試者相同；但平均年齡73、74歲的年長受試者症狀較輕微。

政府預料優先讓老年人注射疫苗，最快年底前限量注射。

科學早就預期不同年齡族群對不同疫苗的反應不同，這也是科學家認為要多次注射，以期在未來幾個月或幾年間保障所有年齡層的原因。