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CDC疾呼感恩節別出門…估12．12前再增4.8萬死者

編譯郭宣含／綜合19日電
美國再度成為新冠肺炎疫情熱點，聯邦疾病防治中心(CDC)19日強烈呼籲民眾在感恩節不要出行。圖為芝加哥貼出的「待在家別出門」的標識。(美聯社)
美國再度成為新冠肺炎疫情熱點，聯邦疾病防治中心(CDC)19日強烈呼籲民眾在感恩節不要出行。圖為芝加哥貼出的「待在家別出門」的標識。(美聯社)

美國新冠肺炎確診與住院病患大增，聯邦疾病防治中心(CDC)19日在距離感恩節整整一周之際，強烈建議美國人今年感恩節假期待在家，切勿出遊；而加州州長紐森(Gavin Newsom)當天也發布一個月的全州宵禁令，本月21日至12月21日晚間10時至次日清晨5時，禁止外出；而CDC也預估美國新冠死亡人數在12月12日前恐再增4萬8000人。

根據約翰霍普金斯大學數據，截至19日晚間，全球新冠肺炎確診5681萬7667例，死亡135萬8489人，美國確診1171萬84例，死亡25萬2484人；這項統計也顯示，全美僅有夏威夷州新增確診比上周減少10%以上；愛達荷、北達科他、愛阿華、伊利諾與阿肯色斯州持平，其餘44州則至少增加10%。

CDC預防與新發感染科主任沃克(Henry Walke)19日表示：「最安全慶祝感恩節的方式就是待在家，跟和你住在一起的人一起慶祝。」與非同住的親友聚會，將提高染疫與得流感風險。

沃克表示，近期美國新冠確診、住院和死亡案例呈指數型增加，因此強烈建議勿在感恩節期間出遊；當局擔心佳節期間太多人搭乘交通工具，恐無法保持社交距離，也憂心交通樞紐恐促使疫情擴散。

若大學生、軍人等要返家過節，CDC建議盡可能在戶外聚會，僅由一人上菜，維持六呎距離並戴口罩。

美國本月逾6萬8000名學生染疫，東北部多州州長呼籲大學在學生返家過感恩節前，為學生進行新冠檢測；不少大學也呼籲學生勿返家，以免染疫人數暴增。

加州為盡快控制新一波疫情，於19日宣布，從本月21日至12月21日，晚間10時至清晨5時禁止外出從事非必要工作與集會。

加州州長紐森表示：「我們要敲響警鐘，我們必須採取行動，在新冠死亡數字攀升前減少傳播與住院人數。」

加州不是唯一發布宵禁的州，目前俄亥俄、新墨西哥州和波多黎各均有宵禁；新罕布夏州有口罩令，賓州則要求進賓州前須先進行檢測。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)19日也擴大多個郊區防疫令，將威徹斯特(Westchester )等郡列為疫情「黃色區」；他呼籲：「如果你愛某個人，今年更好更聰明的辦法就是遠離對方。」

中西部七州州長不分政黨紛紛示警，並在華盛頓郵報(WP)言論版撰文呼籲美國人感恩節期間居家避疫。

美國新冠死亡18日才跨過25萬人門檻，CDC預測，美國新冠肺炎死亡人數在12月12日前，將攀升至27萬6000人至29萬8000人。

根據約翰霍普金斯大學數據，全國過去一周的單日新增確診平均為16萬1165例，不僅比上周多27%，而且再創新高。

美國新冠住院病患18日達7萬9410人，過去一周平均為7萬2120人，比前一周多出19.76%；伊利諾等多州新冠病患19日創新高。

美國再度成為新冠肺炎疫情熱點，聯邦疾病防治中心(CDC)19日強烈呼籲民眾在感恩...
美國再度成為新冠肺炎疫情熱點，聯邦疾病防治中心(CDC)19日強烈呼籲民眾在感恩節不要出行。圖為乘客在明尼亞利斯-聖保羅國際機場接受新冠病毒檢測。(美聯社)
美國再度成為新冠肺炎疫情熱點，聯邦疾病防治中心(CDC)19日強烈呼籲民眾在感恩...
美國再度成為新冠肺炎疫情熱點，聯邦疾病防治中心(CDC)19日強烈呼籲民眾在感恩節不要出行。圖為民眾駕車前往佛州邁阿密海灘會展中心接受檢測。(美聯社)

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