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美國疫苗趕量產 北京科興疫苗研發落後

記者胡玉立／綜合報導
HEALTH-CORONAVIRUS/SINOVAC:FILE PHOTO: Media tour at Chinese vaccine maker Sinovac Biotech in Beijing FILE PHOTO: A man works in a laboratory of Chinese vaccine maker Sinovac Biotech, developing an experimental coronavirus disease (COVID-19) vaccine, during a government-organized media tour in Beijing, China, September 24, 2020. REUTERS/Thomas Peter/File Photo
HEALTH-CORONAVIRUS/SINOVAC:FILE PHOTO: Media tour at Chinese vaccine maker Sinovac Biotech in Beijing FILE PHOTO: A man works in a laboratory of Chinese vaccine maker Sinovac Biotech, developing an experimental coronavirus disease (COVID-19) vaccine, during a government-organized media tour in Beijing, China, September 24, 2020. REUTERS/Thomas Peter/File Photo

美國輝瑞(Pfizer)製藥廠和莫德納(Moderna)生技公司相繼宣布第三期實驗結果，兩家各自研發的新冠疫苗防護力均逾90%；同樣在積極研發新冠疫苗的中國北京科興生物製藥公司(Sinovac Biotech)，17日卻針對其頭兩期臨床實驗結果，對外發表憂喜參半的消息。

科興生技公司17日在國際醫學期刊「刺胳針」(The Lancet)發布報告指出，其疫苗早期臨床試驗結果似乎是安全的，但與罹患新冠肺炎後康復患者的體內抗體水平相比，疫苗在人體血液中產生的保護性抗體水平較低。

科羅拉多大學臨床研究副院長坎貝爾(Thomas Campbell)說，「這種情況讓人擔憂。與輝瑞和莫德納等疫苗相比，這一點很重要。」

輝瑞疫苗和莫德納疫苗報告都顯示，疫苗產生的抗體水平比康復患者體內抗體水平要高或相同；科興疫苗的早期研發結果，讓它在邁向第三期試驗路途上，呈現落後狀態。

科興疫苗研發落後，對印尼來說可能風險更高，因為該國已宣布全國將採用科興疫苗。

印尼人口全球第四，為對抗嚴重疫情，對科興疫苗下了很大賭注；印尼總統佐科威(Joko Widodo)13日表示，已要求食品藥物管理局緊急授權，以便今年年底前推出該疫苗。

科興公司報告指出，儘管抗體水平較低，但它相信其疫苗會被證明是有效的；對其他冠狀病毒株，較低抗體水平仍具有免疫力。

科興將在印尼、巴西和土耳其進行第三期試驗，測試結果是否有效。

科興發言人18日表示，該公司無法立即發布第三期初步療效率，因為其研究人群尚未出現足夠數量的新冠病毒病例。

坎貝爾指出，莫德納和輝瑞公司能夠提供第三期實驗初步結果，部分原因是美國疫情不斷升溫，讓研究有足夠病例進行統計分析。

科興今年夏天曾宣布第一階段和第二階段試驗部分結果，並對外聲稱成功；17日透過刺胳針發布的研究報告，是該公司首次提供數據等詳細資訊。

科興第一期試驗始於4月，共有144人參與；第二期試驗於5月開始，共有600人參加。第一期試驗接種疫苗的96名患者，有23名出現副作用，但多屬輕度，例如注射部位疼痛，有一人表示有嚴重蕁麻疹反應，在治療三天內恢復。

第二期試驗參與者注射疫苗後迅速產生抗體，但抗體水平低於康復患者的測量值。

疫苗 印尼 刺胳針

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