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輝瑞疫苗5個Q&A 一般民眾明年春夏才可能接種

記者顏伶如／綜合報導
目前美國已先成成功開發兩種新冠疫苗，都宣稱保護預防效果高達95%。輝瑞表示將在日內送FDA核准緊急使用。(路透) 路透社
目前美國已先成成功開發兩種新冠疫苗，都宣稱保護預防效果高達95%。輝瑞表示將在日內送FDA核准緊急使用。(路透) 路透社

輝瑞藥廠(Pfizer)德國廠商BioNTech聯手研發中的新冠病毒疫苗，臨床實驗後期傳出預防效果達95%的好消息，最快在今年底將可獲得衛生主管機關核准後進入配送階段；但疫苗的效果、安全性與一般人何時能注射，以下是討論重點：

1.疫苗能否抵抗新型冠狀病毒？

臨床實驗後期顯示疫苗95%有效，能對各種族裔背景、18歲至85歲間的實驗對象提供保護，至少免於出現一種新冠病毒症狀。輝瑞藥廠計畫近日向美國食品藥物管理局(FDA)申請疫苗核可。

2.疫苗是否安全？

華爾街日報指出，到目前為止，輝瑞疫苗大致看來安全無虞；輝瑞藥廠表示，分兩劑注射的疫苗在8000名參加實驗的志願者體內耐受性頗佳，最常見的嚴重副作用為疲憊、頭疼；但由於數據不夠，還不足以證明疫苗絕對安全。

通常人體對疫苗的嚴重反應，是出現於注射疫苗之後的六周期間，因此美國食品藥物管理局要求研究團隊，觀察半數志願者注射第二劑疫苗之後兩個月的身體狀況。

輝瑞與BioNTech表示，已經擁有資料，現正進行數據分析。

3.疫苗何時推出？

只要確認疫苗安全沒問題，最快12月即可推出。輝瑞與BioNTech表示，年底前估計可望在全球生產5000萬劑疫苗，足夠2500萬民眾每人注射兩劑所需，到了2021年全球生產量則上看13億劑。

今年疫苗供應量十分有限的情況下，現階段將只有高風險族群得以優先注射疫苗，例如位於抗疫最前線的醫護人員。

4.一般民眾何時能注射？

國家醫學院(National Academy of Medicine)專家小組建議，在醫護人員之後，接下來的疫苗注射順序應為因健康條件而屬於染疫高風險族群的民眾、住在養老院的老年人與牢中囚犯，再來是教師及大眾交通運輸工作人員。一般民眾可能要到明年春季或夏季才可能注射疫苗。

5.有哪些層面是目前未知的？

除了安全度的了解仍未完全之外，注射疫苗後保護期可持續多久，仍是未知數。在缺乏大量數據的情況下，目前研究人員也無法確知疫苗是否對不同人口族群提供程度不等的保護作用，例如孩童、不同種族的民眾是否注射疫苗後保護效期各有不同。輝瑞目前公布的報告裡只包括成年人的注射數據。

疫苗 美國 養老院

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