輝瑞疫苗防護率達95%有效 緊急申請授權 預期年底供2000萬人接種

目前美國已成功開發兩種新冠疫苗，都宣稱保護預防效果高達95%。輝瑞表示將在日內送FDA核准緊急使用。(路透)

輝瑞(Pfizer)藥廠18日宣布和德國生技公司BioNTech合作研發的新冠病毒疫苗 後期試驗結果顯示，預防效果達95%；輝瑞表示，已經取得所需的兩個月安全性數據，將在數日內申請美國 緊急授權使用許可。

聯邦衛福部長阿查爾表示，輝瑞與莫德納兩家藥廠的新冠疫苗，在數周內可獲聯邦批准，下月可量產4000萬劑。(美聯社)

衛生部長阿查爾 (Alex Azar)同日也說，輝瑞和莫德納(Moderna)各自研發的疫苗，可望在數周內準備獲得美國監管機關批准並運送至各地，最快可望於今年內開始進行預防接種；兩家藥廠的疫苗皆須施打兩劑，政府官員預期可望在今年年底前取得4000萬劑，足以讓2000萬人接種。

美國藥廠莫德納，緊接著輝瑞之後也推出新冠疫苗，宣稱保護率高達95%，可立即投入量產。(Getty Images)

財經網站CNBC報導，全美醫護人員可望於約一個月內，接種第一劑。

輝瑞公布的最新分析，不僅顯示該疫苗預防症狀的功效達95%，也不會導致重大安全問題；新資料顯示，輝瑞和德國生技公司BioNTech合作研發的實驗性疫苗，在重症風險高的65歲以上民眾身上功效高達94%。

莫德納16日已宣布，該公司研發的疫苗功效達94.5%。

路透(Reuters)引述官員說法報導，兩種疫苗都需間隔約四周注射兩劑，今年年底前可望供應約4000萬劑；兩家公司可望之後在每個月為美國民眾生產超過4000萬劑。

官員透露，疫苗經過監管機構批准後，各地準備在24小時內開始分配，而複雜的低溫儲藏要求不會阻礙民眾接種。

阿查爾在政府新冠肺炎疫苗與療法開發計畫「神速行動」(Operation Warp Speed)簡報會上說：「我們現在有兩種安全且成效好的疫苗，可望在數周內獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准並準備分配。」

阿查爾說：「我們將獨立判定資料與證據，但我們會盡快完成相關工作。」

一個諮詢委員會也暫定將於12月初召開會議來審核疫苗。

華盛頓郵報(WP)根據匿名的知情人士說法報導，該委員會由外部專家組成，可望於12月第二周公開與輝瑞開會，並可能在接下來一周詳細檢查莫德納提供的資料。

路透報導，輝瑞的疫苗取得緊急使用授權(EUA)後的七至十日內，莫德納的疫苗也可望獲得批准；官員表示，核發EUA的約三個月後即可望核發完整的正式許可。

官員也說，還有另外兩種疫苗可望於接下來數周內準備公布初步成果。