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悲慘里程碑！美新冠死者破25萬 專家估恐再20萬人喪生

編譯郭宣含／綜合18日電
新冠悲情里程碑。全美新冠疫情入秋以來，再次爆發。全美死於新冠病毒的人數18日超過25萬人的驚人高峰。德州艾爾帕索市，疫情極為嚴重，死亡人數飆升，太平間不夠用。圖為一名囚犯在艾爾帕索市法醫處協助把新冠病人屍體抬上借調而來的大型冷凍車貯放。(Getty Images)
新冠悲情里程碑。全美新冠疫情入秋以來，再次爆發。全美死於新冠病毒的人數18日超過25萬人的驚人高峰。德州艾爾帕索市，疫情極為嚴重，死亡人數飆升，太平間不夠用。圖為一名囚犯在艾爾帕索市法醫處協助把新冠病人屍體抬上借調而來的大型冷凍車貯放。(Getty Images)

美國18日又跨過新冠疫情爆發以來另一個悲慘里程碑，因感染新冠病毒死亡人數超過25萬人；不僅如此，同天單日死亡人數、新冠住院人數，以及美軍染疫人數均寫下新高；各種跡象都顯示，新冠疫情在美國不僅沒有消退，反而繼續迅速擴散。

根據約翰霍普金斯大學統計，截至18日，47州單日新增確診比上周同期新增至少10%，北達科他州與愛阿華州則相對平穩，只有夏威夷州新增確診比上周下降至少10%。

全美14州上周新增確診逾3萬例，伊利諾州8萬5742例居冠；23州人均染疫大爆發，南、北達科他州逾1%民眾上周新冠檢測呈陽性。

約翰霍普金斯大學數據顯示，截至18日晚間，全球新冠肺炎確診為5616萬6387例，死亡134萬7778人；美國確診1151萬7455例，25萬426人死亡；而路透統計則顯示，全球17日新冠死亡新增1萬816人，是單日病歿人數最高的一天。

專家預測，美國單日新冠死亡很快會超越2000人，回到或超越春季高峰，以及美國未來幾個月預估會有10萬至20萬人被病毒奪走性命。

美國17日單日新冠病歿至少1707人；華盛頓郵報則報導，18日的死亡人數已超過1900人；路透分析，美國單日平均新增死亡人數獨步全球，占全球每天通報染疫死亡人數的十二分之一。

據有線電視新聞網(CNN)報導，美國至今新冠死亡人數已超過美國全年車禍死亡人數(平均2萬4166人)的十倍。

美國自3日選舉後，每天新增新冠確診逾10萬人，目前逾7萬3000名新冠病患住院治療，創下新高，其中1萬4000人住進加護病房；單日新冠檢測率與檢測陽性率也持續攀升，種種跡象顯示新冠病毒持續迅速在美國擴散。

全國新冠確診增加不單是因為更多人檢測，過去一周新增診29%，但檢測僅新增11%。

若將美國各州分別與全球國家相比，以人均染疫數來看，15州排名為全球前20大疫區，尤以南、北達科他、愛阿華、懷俄明、內布拉斯加、威斯康辛、明尼蘇達和蒙大拿州最為嚴重。

而根據國防部的統計，美軍17日新增1314人染疫，達到新高，過去一周新增病例不斷增加；目前軍中有約2萬5000人確診，另外4萬4390人已恢復。

CNN報導，美軍檢測陽性率為6.8%，低於一般民眾的10%；軍人普遍年輕健壯，而且更容易實施防疫限制，因此能維持較低的確診率。

新冠病患大增，醫院也人滿為患，近日全國醫院情況急轉直下，醫護人員焦急尋找空病床，身心俱疲。

全國最大的紐約市公立學校體系有超過100萬名學生，在該市染疫率達3%後，19日起再度暫停學生到校，所有學生改遠距上課。

喬治亞州雅典市醫務人員18日在「健康市集」上提供免費新冠檢測。(美聯社)
喬治亞州雅典市醫務人員18日在「健康市集」上提供免費新冠檢測。(美聯社)
新冠疫情再度爆發，重症病床都不敷使用。內華達州雷諾市的瑞龍地區醫院本月11日被迫...
新冠疫情再度爆發，重症病床都不敷使用。內華達州雷諾市的瑞龍地區醫院本月11日被迫把院內停車場，改裝成臨時病房，加置病床，接納新冠病患。(美聯社)
全美新冠確診人數已超過100萬人，病死人數更超過25萬人的驚人紀錄。圖為疫情嚴重...
全美新冠確診人數已超過100萬人，病死人數更超過25萬人的驚人紀錄。圖為疫情嚴重的德州艾爾帕索市醫務人員15日正在接運一位新冠患者前往醫院。(Getty Images)

美國 檢測 北達科他州

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