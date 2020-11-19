悲慘里程碑！美新冠死者破25萬 專家估恐再20萬人喪生
美國18日又跨過新冠疫情爆發以來另一個悲慘里程碑，因感染新冠病毒死亡人數超過25萬人；不僅如此，同天單日死亡人數、新冠住院人數，以及美軍染疫人數均寫下新高；各種跡象都顯示，新冠疫情在美國不僅沒有消退，反而繼續迅速擴散。
根據約翰霍普金斯大學統計，截至18日，47州單日新增確診比上周同期新增至少10%，北達科他州與愛阿華州則相對平穩，只有夏威夷州新增確診比上周下降至少10%。
全美14州上周新增確診逾3萬例，伊利諾州8萬5742例居冠；23州人均染疫大爆發，南、北達科他州逾1%民眾上周新冠檢測呈陽性。
約翰霍普金斯大學數據顯示，截至18日晚間，全球新冠肺炎確診為5616萬6387例，死亡134萬7778人；美國確診1151萬7455例，25萬426人死亡；而路透統計則顯示，全球17日新冠死亡新增1萬816人，是單日病歿人數最高的一天。
專家預測，美國單日新冠死亡很快會超越2000人，回到或超越春季高峰，以及美國未來幾個月預估會有10萬至20萬人被病毒奪走性命。
美國17日單日新冠病歿至少1707人；華盛頓郵報則報導，18日的死亡人數已超過1900人；路透分析，美國單日平均新增死亡人數獨步全球，占全球每天通報染疫死亡人數的十二分之一。
據有線電視新聞網(CNN)報導，美國至今新冠死亡人數已超過美國全年車禍死亡人數(平均2萬4166人)的十倍。
美國自3日選舉後，每天新增新冠確診逾10萬人，目前逾7萬3000名新冠病患住院治療，創下新高，其中1萬4000人住進加護病房；單日新冠檢測率與檢測陽性率也持續攀升，種種跡象顯示新冠病毒持續迅速在美國擴散。
全國新冠確診增加不單是因為更多人檢測，過去一周新增診29%，但檢測僅新增11%。
若將美國各州分別與全球國家相比，以人均染疫數來看，15州排名為全球前20大疫區，尤以南、北達科他、愛阿華、懷俄明、內布拉斯加、威斯康辛、明尼蘇達和蒙大拿州最為嚴重。
而根據國防部的統計，美軍17日新增1314人染疫，達到新高，過去一周新增病例不斷增加；目前軍中有約2萬5000人確診，另外4萬4390人已恢復。
CNN報導，美軍檢測陽性率為6.8%，低於一般民眾的10%；軍人普遍年輕健壯，而且更容易實施防疫限制，因此能維持較低的確診率。
新冠病患大增，醫院也人滿為患，近日全國醫院情況急轉直下，醫護人員焦急尋找空病床，身心俱疲。
全國最大的紐約市公立學校體系有超過100萬名學生，在該市染疫率達3%後，19日起再度暫停學生到校，所有學生改遠距上課。
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