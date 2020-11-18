轟轟烈烈下台？川普擬攻伊核設施…德黑蘭警告：將毀滅性報復

川普總統有意在未來幾周攻擊伊朗主要核子設施。 (Getty Images)

據「紐約時報」報導，川普 總統12日在白宮橢圓辦公室的一場會議，表示有意在未來幾周攻擊伊朗 主要核子設施，但遭副總統潘斯等高層官員勸阻；多位前任及現任官員擔心，川普近日撤換國防部長等要員，換上一批親信，是想以一場軍事行動結束他的任期。

伊朗政府發言人17日針對這一報導表示，美國 對伊朗發動任何攻擊，都將遭遇「毀滅性」的報復。

據報導，白宮那場會議的前一天，國際原子能總署公布的一項報告指出，伊朗最大濃縮鈾設施納坦茲鎮的鈾存量，是2015年伊核協議規定上限的12倍；川普已在2018年帶領美國退出伊核協議，他在白宮會議中問，是否可在未來幾周對伊朗主要核子設施發動攻擊？

包括副總統潘斯、國務卿龐培歐、代理國防部長米勒、參謀首長聯席會議主席密利都勸阻，警告此舉可能擴大成一場範圍更廣的衝突。

消息人士說，與會者在散會時的印象是，以飛彈攻擊伊朗本土這件事已不列入考慮，但川普可能仍在設法攻擊伊朗的資產或盟友，例如伊朗支持的伊拉克民兵。

紐時指出，這次會議凸顯川普在任期最後幾周如何面對許多全球威脅；攻擊伊朗或許難以討好川普的支持者，因為他們多半反對美國繼續涉入中東衝突，但動武能讓美伊關係更惡化，使得總統當選人白登上任後，更難恢復伊核協議。

白登曾在競選時承諾，若伊朗遵守協議，他當選後美方將重返該協議。

國際原子能總署的報告說，伊朗現在已有超過2442公斤的低濃縮鈾，足以製造二枚核武，但還需要幾個月時間；也就是說，伊朗最早在明年春末才會有核彈。

不過，上述存量仍遠低於伊朗在2015年伊核協議簽署前的濃縮鈾總量，且伊朗已在2015年底，按協議將其17%、約1萬1350公斤的濃縮鈾運往俄羅斯。

川普上周開除國防部長艾思博及幾位國防部高層官員後，一些現任及前任國安官員擔心，川普可能在任期結束前，對伊朗、阿富汗或其他敵國發起公開或祕密軍事行動。

曾任職前總統布希國安會議的謝克說，雖然她懷疑攻打伊朗是否發生，因為那需要與美國盟邦合作，而盟邦都反對；許多國安官員擔心，川普上周撤換官員，是「換上一批容易控制的官員，藉此以一場轟轟烈烈的軍事行動結束他的任期。」

伊朗政府發言人拉比耶(Ali Rabiei)17日透過政府官網直播發表聲明說：「任何對付伊朗的攻擊行動，必定將遭到毀滅性的報復。」

以色列能源部長史泰尼斯(Yuval Steinitz)獲悉川普曾擬攻擊伊朗核設施的報導後表示：「若我是伊朗人，我會感到不安。」後來又說，他對於白宮12日的相關討論並不知情。

沙烏地阿拉伯則表示支持川普的計畫。沙烏地外長Adel al-Jubeir當天說，「(攻擊)絕對是一個選項。只有施加壓力，德黑蘭才會屈服」。他並表示， 伊朗若成為核國家，很多國家將會跟進。沙烏地將盡一切所能，保護人民與疆土。