雇主為因應疫情 增加自願性醫療保險選項

今年受疫情 影響，全球命運多舛，民眾的生活模式和經濟活動都受到巨大衝擊；隨著明年的保險福利 註冊季將邁入尾聲，雇主提供的保險內容似乎和以往不同，增加更多自願性醫療保險 的選項，例如伴侶諮商和臨終照護安排等醫療服務計畫。

雇主為因應疫情趨勢，針對員工的托嬰需求提供更多休假福利和彈性工時，還增加遠端醫療及心理諮商的服務；市場調查公司Gartner副總裁克洛普(Brian Kropp)表示：「疫情期間人們有了很深刻的體悟，大家的生活都有相當巨大的改變，也間接影響了工作。」

專門提倡員工醫療保障的社會組織Business Group on Health經過調查後發現，該組織有53%的成員計畫提升明年的遠端醫療照護福利，另外36%的人則希望增加心理治療的相關福利，該組織執行長凱爾薩(Ellen Kelsa)說：「遠端醫療服務的註冊率有如天文數字般地成長。」

以全球旅遊平台Expedia Group為例，明年健保福利新增的選項多出線上醫療諮詢平台Talkspace，而且該公司還提供網外(out-of-network)的心理諮商服務。

明年新增的員工醫療福利大多為「自願性」方案，雇主僅提供員工比個人更優惠的價格取得這些醫療資源；保險經紀商怡安集團(Aon)資深副總麥考利(Dani McCauley)說：「最大的轉變就是自願性醫療保險的成長幅度，因為這對雇主的開銷預算並沒有任何影響。」

自願性醫療方案還包括「醫療賠償」或「重大疾病」，員工每月只需支付少額的保費，卻可保障罹患重大傷病時獲得高額補助；但許多保險顧問指出，疫情爆發後員工對此項醫療服務的需求大幅成長，不過並非所有的保險都涵蓋新冠肺炎的選項。