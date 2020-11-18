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亞馬遜開線上藥房 連鎖藥店股價應聲下跌

編譯周芳苑／綜合17日電
電商巨擘亞馬遜(Amazon)在17日開設線上藥房，接受顧客訂購藥品、補充處方藥，幾天內送藥到家。圖為患者通過應用程式向亞馬遜下單。(路透)
電商巨擘亞馬遜(Amazon)在17日開設線上藥房，接受顧客訂購藥品、補充處方藥，幾天內送藥到家。圖為患者通過應用程式向亞馬遜下單。(路透)

電商巨擘亞馬遜(Amazon)在17日開設線上藥房，接受顧客訂購藥品、補充處方藥，幾天內送藥到家。這家網路零售龍頭一出招便投下震撼彈，華格林(Walgreens)、CVS和Rite Aid等連鎖藥店股價應聲下跌。

幾家大型藥品連鎖店為迎合顧客防疫不出門，紛紛強化線上服務，但終究敵不過亞馬遜的全方位營運。花旗研究機構(Citi Research)分析師認為，亞馬遜的線上藥房可能改寫藥品零售渠道。

亞馬遜線上藥房將提供常用處方藥，包括乳霜、藥丸以及須冷藏的藥物如胰島素，顧客須在亞馬遜建立個人資料，醫生將處方單傳送過去。

亞馬遜藥局將接受多數保險，Prime會員即使沒保險也能折扣購買非專利藥或品牌藥，並可在好市多(Costco)、CVS、華格林、沃爾瑪(Walmart)等全美5萬家藥房享有折扣。

亞馬遜兩年前斥資7億5000萬元收購線上藥房PillPack，又與摩根大通(JPMorgan Chase)和波克夏．哈撒威公司(Berkshire Hathaway)成立合資企業Haven，改善員工所受護理和支出管理。

在全美有數千藥店的CVS和華格林也順應線上購物潮流，提供當天交貨服務，還幫顧客監測糖尿病等慢性病。華格林與聯邦快遞(FedEx)合作；CVS並經營全美最大健保業者之一安泰公司(Aetna)、以及藥品福利管理商(PBM)。

亞馬遜衝擊行業生態已非新鮮事。1995年成立之初是線上書店，推動書商在線上銷售，連鎖書店Borders便因無法跟進而於2011年倒閉。三年前亞馬遜收購全食品超市(Whole Foods)，攪亂超市業者，所幸許多公司提供送貨上門和路邊拾貨服務，得以存活。

最近，亞馬遜危及運輸公司，自行運送過半包裹；亞馬遜貨車數量幾乎與優比速(UPS)不相上下。

電商巨擘亞馬遜(Amazon)在17日開設線上藥房，接受顧客訂購藥品、補充處方藥...
電商巨擘亞馬遜(Amazon)在17日開設線上藥房，接受顧客訂購藥品、補充處方藥，幾天內送藥到家。圖為貼有亞馬遜標籤的藥瓶。(路透)

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