美國明年1月裁減駐軍伊拉克、阿富汗 北約警告代價大

代理國防部長米勒17日在五角大廈正式宣布，明年1月減少美軍在阿富汗及伊拉克的人數。此一撤軍方案是貫徹川普總統的競選承諾。(美聯社)

代理國防部 長米勒(Christopher Miller)17日宣布，美國 駐伊拉克和阿富汗軍隊，將在元月15日前各減到2500人，此舉共和黨內都有反對聲浪，北約更警告，西方盟邦將為此付出高昂代價。目前美國駐阿富汗和伊拉克軍隊人數各為4500多和3000人。

美軍高層不斷強調減少駐軍不能太快，也要有步驟與方法，川普 卻以兌現四年前的競選諾言為重，不予理會。

米勒在宣布撤離駐軍的記者會上，不接受記者提問，只強調，如果當地情況惡化，美國有能力回應。

他在國防部新聞簡報室約八分鐘記者會上說，如果恐怖、不穩、分化、和仇恨勢力刻意阻撓美方，美國將立即粉碎其企圖。

下台前五天把駐軍規模縮小到各剩下2500人，離川普自己四年內終結兩地戰爭的諾言，頗有距離，也違背他自定的「視當地情況決定撤軍」方針，悍然決定某年某月某日之前完成定額撤離。

伊拉克政府較有治安能力，阿富汗的情況比較糟糕，神學士(Taliban)部隊自2001年10月美國入侵以來，從未停止攻擊阿富汗政府軍，雙方媾和也進行的不很順利，留駐美軍力量不夠強大的話，更難以拳頭制伏。

幫助美軍達成在阿富汗目標的北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)最為不悅。他說，北約30國的聯軍進駐阿富汗幾乎20年了，大家也想早點退出，但沒有協調好就貿然走人，北約要付出的代價將極為高昂。

包括美軍在內的北約，目前約有1萬2000人在阿富汗，主要任務是幫忙阿富汗訓練國軍與安全部隊，但運輸、補給以及空中武力支援，都靠美國，甚至要撤離，也非得美國幫忙不可。

史托騰柏格說，阿富汗仍可能變成國際恐怖分子作業的基地，屆時西方國家將是恐怖襲擊的對象，伊斯蘭國(IS)也可能從阿富汗東山再起，奪回它在敘利亞伊拉克喪失的地盤。