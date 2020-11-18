以色列總理賀白登當選 俄羅斯、墨西哥、巴西、北韓仍緘默

以巴列總統內唐亞胡電賀美國總統當選人白登。(美聯社)

川普 好友、以色列 總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)17日致電美國總統當選人白登 ，恭賀他當選；目前還拒絕祝賀白登的外國領袖，僅剩俄羅斯、墨西哥、巴西和未建交的北韓。

內唐亞胡在選情明朗12小時內就先推文恭賀白登，但一直不願稱他為「總統當選人」，到16日，卻不小心地稱白登為「總統」。

四年來獲川普相挺的內唐亞胡，終於繼美國友邦加拿大、法國、德國、愛爾蘭、英國、澳洲、日本、南韓、義大利和教廷領導人之後，親自打電話祝賀白登。

內唐亞胡幕僚告訴路透，以色列總理和美國總統當選人電話交談甚為熱絡。總理辦公室發布聲明表示，雙方同意盡速會面，討論既定議題，也再度確認，有必要繼續加強美以之間穩固的邦誼。

白登交接團隊則表示，白登也和以色列總統李佛林(Reuven Rivlin)通了話，白登感謝總理來電恭賀，並重申他堅定支持猶太民主國家以色列的安全與未來。

白登又說，美以關係在國會獲得兩大黨堅定的支持，這是很確定的事。

根據以色列時報，內唐亞胡16日用希伯來語舉行記者會時，說溜嘴把白登稱作總統：「有人告訴我，我很快就會和總統會談。哦，和白登會談，他按理就是下一任的總統。」

他一直不顯露對川普不認輸的看法，記者問他，他只答：「到此為止，我們談政治，已談夠了。」

事實上，白登推文宣布勝選12小時後，內唐亞胡就推文恭賀白登和賀錦麗，還說「喬啊，我們倆溫暖的個人關係長達40年，我知道你是以色列的好朋友，期待和你合作，進一步加強美以之間的特殊邦誼」。

直到16日說溜嘴之前，他都不稱白登為總統當選人，這麼小心翼翼，顯然是不願得罪力挺他的川普。川普最得以色列人心之舉，是把美國大使館遷到耶路撒冷，不惜得罪巴勒斯坦。