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莫德納疫苗Q&A 哪些族群先打？比輝瑞疫苗厲害？

記者顏伶如╱綜合報導
美國的莫德納生物技術公司16日宣布新冠疫苗後期試驗初步數據顯示，疫苗防護力高達94.5%，超過稍早輝瑞大藥廠宣布研發成功新冠疫苗的90%防護力。(Getty Images)
美國的莫德納生物技術公司16日宣布新冠疫苗後期試驗初步數據顯示，疫苗防護力高達94.5%，超過稍早輝瑞大藥廠宣布研發成功新冠疫苗的90%防護力。(Getty Images)

美國生技藥廠莫德納(Moderna)16日宣布，正在研發中疫苗抵抗新冠病毒效果達94.5%，接下來如果通過安全標準並獲聯邦食品暨藥物管理局(FDA)核准，可望今年12月上市。由於初期階段數量有限，一般民眾恐怕要等到2021年才有機受接受施打。

疫苗到底何時上市？

莫德納說，最快12月初就可獲得FDA授權核准，不過目前無法確知FDA將花多長時間做決定，FDA首先可能影外部專家先行審查疫苗。疫苗安全與否是最主要關鍵，到目前為止參與研發的志願者僅出現輕微至中度的副作用，例如疲倦、注射部位皮膚紅腫等。共有3萬志願者參加這項研發計畫，FDA希望看到至少半數志願者施打兩劑疫苗之後，至少兩個月期間的狀況觀察。

何時可以施打疫苗？

如果獲得授權，疫苗12月就能問世，但初期供應量非常有限。莫德納指出，年底前估計只有2000萬劑疫苗可以出貨，份量足夠1000萬民眾每人兩劑施打，站在抗疫第一先的醫師、護士將優先施打。將來疫苗將如何分配，美國政府目前並沒有建議指南。國家醫學院(NAM)專案小組指出，因為健康條件而屬於染疫高風險族群的民眾、住在養老院的老年人、牢中囚犯應在醫護人員之後施打疫苗，接下才是教師、大眾交通運輸工作人員。

經濟活動是否可以重啟？

就算莫德納與輝瑞藥廠(Pfitzer)疫苗都在年底之前問世，恐怕要等明年春季，甚至夏季才能有大規模供應量。耶魯大學全球衛生研究中心主任奧瑪爾(Saad Omer)說，狀況絕對不會像按下開關一樣，突然之間所有生活事物都恢復正常。

奧瑪爾說，人數可觀的群聚活動可以在安全的狀況下再次舉辦，可能要等到2022年初，就算疫苗已經出爐，恢復正常生活也將是按部就班的過程。

莫德納與輝瑞的疫苗何者較優？

兩者同樣採用「信使RNA」(mRNA)技術，初步數據也都顯示兩者對於抵抗新冠病毒有效，由於研發計畫仍在進行中，很難比較詳細內容。莫德納透過的細節則比輝瑞略多，包括疫苗對於重症有防禦效果，以及可在與家用或醫療用冰庫溫度與濕度相當的狀態底下儲存和運送。

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