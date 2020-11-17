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1張圖看疫情：全美確診破1120萬例 死亡逾24.7萬例

莫德納、輝瑞明年供10億劑疫苗 前FDA局長：將終結疫情

編譯林梅婕／綜合16日電
美國的莫德納生物技術公司16日宣布新冠疫苗後期試驗初步數據顯示，疫苗防護力高達94.5%，超過稍早輝瑞大藥廠宣布研發成功新冠疫苗的90%防護力。(路透)
美國的莫德納生物技術公司16日宣布新冠疫苗後期試驗初步數據顯示，疫苗防護力高達94.5%，超過稍早輝瑞大藥廠宣布研發成功新冠疫苗的90%防護力。(路透)

繼輝瑞大藥廠(Pfizer)上周宣布，與德國藥廠BioNTech聯手研發的新冠肺炎疫苗預防效果達90%後，莫德納生物技術公司(Moderna)16日宣布疫苗後期試驗初步數據顯示，疫苗防護力達94.5%；聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長戈特利布(Scott Gottlieb)也透露，疫情有機會在明年終結。

路透報導，莫德納和輝瑞12月可能有兩款疫苗可獲得緊急使用授權，今年將有多達6000萬劑可以施打；預計明年聯邦政府僅透過這兩家疫苗製造商就可取得超過10億劑疫苗，遠超過國內總人口3億3000萬人的需求。

莫德納總裁霍奇(Stephen Hoge)接受電話訪問時表示：「我們將有一款可以遏止新冠肺炎的疫苗」；據稱，該疫苗分兩劑施打，第一劑和第二劑間隔需28天，預計在未來幾周內可提供足夠的安全性數據並申請緊急使用授權。

就在莫德納公布好消息後，戈特利布16日表示，明年疫情有機會被「高效」終結，「倘若這些測試數據跡象穩定，我們將有機會獲得兩組能有效對抗新冠病毒的疫苗。」

戈特利布還說：「當明年我們獲得足夠疫苗的時候，同時已有許多染疫者體內獲得抗體，屆時再讓更多人接種高效的疫苗，2021年會是我們有機會用科技打敗疫情的一年。」

然而，戈特利布也語帶保留地指出，無論是輝瑞或莫德納的試驗數據，都尚未明確證實疫苗能百分之百避免感染，但仍值得樂觀其成：「你必須假設，這些疫苗已經有如此高比率的成效，它不只能減少感染的病症，也確實讓一部分的人避免遭受感染；如果之後我們能證實疫苗降低感染率，這將會是有效預防病毒傳播的利器。」

倫敦帝國學院教授歐潘蕭(Peter Openshaw)也說：「莫德納的消息相當振奮人心，大大增加我們在未來幾個月可以有好的疫苗選擇的樂觀心理。」

稍早率先推出新冠疫苗的輝瑞藥廠的疫苗與莫德納的疫苗，為世人帶來兩大福音。(美聯社...
稍早率先推出新冠疫苗的輝瑞藥廠的疫苗與莫德納的疫苗，為世人帶來兩大福音。(美聯社)

疫苗 疫情 新冠肺炎

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