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1張圖看疫情：全美確診破1120萬例 死亡逾24.7萬例

美平均每日1100人染疫亡 兒童確診破百萬 密州死亡翻倍

編譯林育正／綜合16日電

全美新冠肺炎疫情持續擴散升溫，未見滯緩，上周全美有超過100萬人確診，除了夏威夷外所有州的疫情均攀升。截至15日當周，平均每日超過1100人死亡，死亡率上升12%，更已逾百萬兒童染病。全美50州都各自祭出嚴格的防疫措施，費城更全面禁止室內聚會，試圖壓下疫情。 

多個在夏天有效控制疫情的州，在上周卻出現確診率急遽攀升的狀況，包括佛蒙特、新罕布夏、新澤西和紐約等州；截至15日，已有逼近7萬人染病住院。

夏天曾宣布封城的密西根州長葛瑞琴‧惠特默(Gretchen Whitmer)警告，若無積極防疫手段，密州每周死亡人數可能從過去七天的431人翻倍超過每周千人。她說：「我們正處在疫情最險峻的時刻，如同被逼到絕境，不得不採取行動。」

此外根據美國兒科學會(American Academy of Pediatrics，AAP)與兒童醫院協會(Children`s Hospital Association)16日發布的資料，嬰兒、孩童和少年的新冠肺炎確診人數，也突破百萬人大關，上周增加11萬2000為疫情爆發以來最嚴重。

AAP主席莉莎‧高薩(Sally Goza)稱近期數據「驚人且悲慘」；根據州衛生廳資料顯示，自5月起，至少有6330名兒童染病住院，133人死亡。不過由於資料不夠齊全，實際情況可能更加嚴重。

面對即將到來的感恩節假期可能使疫情更加嚴重，各州皆強化防疫措施。多州限制商家營業時段和呼籲民眾居家避疫，以免造成醫療體系不堪負荷。

加州州長紐森(Gavin Newsom)也在重啟經濟「急踩煞車」，關閉許多非必要的室內商家，只要出家門就必須戴口罩。新墨西哥州長米歇爾·盧楊·葛理申(Michelle Lujan Grisham)的居家避疫令，也在16日正式生效，僅有超商和藥房等必要商家能夠營業。

費城衛生局長法利(Thomas Farley)也強烈呼籲民眾待在家，並且宣布「禁止任何人數、公共或私人場合的室內聚會」。

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