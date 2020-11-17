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新冠疫苗再報喜 莫德納防護率94.5%…超越輝瑞

編譯郭宣含、羅方妤╱綜合16日電
美國的莫德納生物技術公司16日宣布新冠疫苗後期試驗初步數據顯示，疫苗防護力高達94.5%，超過稍早輝瑞大藥廠宣布研發成功新冠疫苗的90%防護力。(Getty Images)
美國的莫德納生物技術公司16日宣布新冠疫苗後期試驗初步數據顯示，疫苗防護力高達94.5%，超過稍早輝瑞大藥廠宣布研發成功新冠疫苗的90%防護力。(Getty Images)

美國莫德納生技公司(Moderna)新冠疫苗初步實驗數據顯示防護率達94.5%，超過先前發表的輝瑞(Pfizer)與BioNTech疫苗，且莫德納疫苗不用儲藏在極低溫，以一般冰箱就可保存一個月，更有利運輸配送；川普總統稱讚，莫德納新冠疫苗是近期兩項偉大發明之一。

莫德納稱這是「偉大的一天」，預計疫苗經批准後迅速提供2000萬劑，並期望明年可生產10億劑供全球使用。

美國股市16日買氣旺盛，道瓊指數勁揚470點，與史坦普500指數一同攻上歷史新高點。市場對莫德納新冠疫苗的好消息，瀰漫樂觀氣氛，疫情爆發後慘跌的股票持續反彈。

美國輝瑞大藥廠(Pfizer)上周與德國生技夥伴BioNTech公布聯手研發的疫苗預防效果超過90%，至少在短短日子內連傳疫苗喜訊，全球目前已有兩款開發成功的抗疫武器。

川普16日在推特發文說：「又宣布另一個疫苗了，這次是莫德納，有效率達95%。那些偉大的『歷史學家』，拜託記住這些偉大發明，這將終結中國瘟疫，一切都在我任內發生！」

世界衛生組織(WHO)16日對莫德納的實驗性疫苗顯示有94.5%預防效果，表達樂見之意，但說「許多問題」依然存在，目前還不是自滿的時候。世衛官員表示，除了列為優先的醫療人員，2021上半年任何提供給民眾的疫苗都將十分有限。

莫德納執行長班塞爾(Stephane Bancel)16日表示：「施打我們疫苗的人並未出現任何嚴重疾病，這自然是扭轉情勢的疫苗。」他先前曾表示，小量疫苗預計每劑售價32至37元之間，大量疫苗可望壓低價錢。

莫德納表示，他們在美國針對3萬人進行試驗，半數受試者注射兩劑疫苗，注射時間相隔四周，另外半數注射安慰劑。追蹤發現，最先感染新冠病毒的95名受試者當中，只有五人注射疫苗，另外90人是注射安慰劑，其中11人症狀嚴重。莫德納表示，這顯示注射疫苗可大幅降低感染風險，保護率達94.5%。

莫德納疫苗在攝氏零下20度環境可保存六個月，放在一般冰箱也能保存一個月，更容易配送儲存。相較之下，先前發表保護率為90%的輝瑞疫苗，需要存放在攝氏零下75度極低溫。

目前莫德納疫苗試驗仍在進行中，目前未發現重大安全疑慮，但一些受試者接種後出現疲勞、頭痛等症狀。研究人員和監管機構必須等待更完整的安全數據出爐，預計11月底會有結果；莫德納擬在12月初尋求監管機構批准疫苗，若經允許可望在當月分發疫苗。

衛生部長阿查爾(Alex Azar)16日讚賞，莫德納新冠疫苗是「川普領導下的驚人成果」；他表示「神速任務」(Operation Warp Speed)已注資約20億元支持莫德納研發疫苗。

民主黨總統當選人白登16日向莫德納疫苗團隊祝賀，並表示此消息令人充滿希望，但他提醒「終結疫苗仍有數月之遙，在那之前，美國人必須繼續維持社交距離和戴口罩，這樣才能控制病毒。」

除了莫德納和輝瑞，法國賽諾菲藥廠的新冠疫苗計畫明年中上市，且以一般冰箱冷藏即可保存，俄羅斯研發的Sputnik V新冠疫苗預防效果也達92%。和輝瑞合作成功研發疫苗的德國BNT創辦人沙辛(Ugur Sahin)表示，若廣泛接種疫苗，民眾可望在明年冬天之前恢復「正常」生活。

美國的莫德納生物技術公司16日宣布新冠疫苗後期試驗初步數據顯示，疫苗防護力高達9...
美國的莫德納生物技術公司16日宣布新冠疫苗後期試驗初步數據顯示，疫苗防護力高達94.5%，超過稍早輝瑞大藥廠宣布研發成功新冠疫苗的90%防護力。圖為在麻州的莫德納公司，當天美國股市大漲。(路透)
今年8月莫德納展在底特律市，展開第一階段的新冠疫苗測試。(Getty Image...
今年8月莫德納展在底特律市，展開第一階段的新冠疫苗測試。(Getty Images)
美國的莫德納生物技術公司16日宣布新冠疫苗後期試驗初步數據顯示，疫苗防護力高達9...
美國的莫德納生物技術公司16日宣布新冠疫苗後期試驗初步數據顯示，疫苗防護力高達94.5%，超過稍早輝瑞大藥廠宣布研發成功新冠疫苗的90%防護力。圖為莫德納公司實驗室研究員正在檢測樣品。(路透)

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