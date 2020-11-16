「目前能做的有限!」白登團隊：川普不交接 影響全美抗疫

總統當選人白登15日依例，在家鄉德拉瓦州做完彌撒後前往墓園，弔念故子。(Getty Images)

民主黨總統當選人白登 的交接團隊表示，川普總統延遲政權交接影響應對新冠疫情 危機；白登的防疫顧問莫西(Vivek Murthy)表示，封城將是最後手段；將出任白登幕僚長的柯連恩(Ron Klain)則證實，團隊成員本周將會晤疫苗 製造商的主管，了解疫苗研製現況及未來後勤配發及施打等計畫。

柯連恩表示，上周新冠肺炎疫情加劇，白登團隊必須即刻與政府內部的專家合作。

柯連恩接受「國家廣播公司」(NBC)節目「會見新聞界」(Meet the Press)訪問時說：「白登將在持續發生的各項危機中成為美國總統，必須實現無縫交接。」

他強調，疫苗必須廣泛於明年初接種，「衛生部的人正在擬訂計畫，配發疫苗」，「我們的專家需要盡快與這些人討論，確保政權於明年1月20日交接時無虞」。

川普的白宮迄今未正式表達與白登交接團隊合作的意願，白登陣營目前與前政府官員及專家合作，但這樣的團隊無法取得川普政府關於疫苗研發進度等抗疫資訊。

總統當選人白登指定的未來白宫僚長柯連恩，15日受訪時表示近日內一定要完全政府交接，無縫接軌。但川普總統仍無明顯承認敗選打算。(美聯社)

柯連恩感嘆，白登「目前能做的事情有限」，因為他還不是總統，「疫情危機漸趨惡化，上周以前，我們從未見識當天新增10萬例；到了下周，可能單日新增20萬例。」

美國新冠肺炎疫情11日嚴重惡化，感染人數飆上新高，14日單日新增17萬例，這已經是連續第11天單日新增超過10萬例，在這之前，美國單日新增從未達到六位數。

白登新冠肺炎抗疫小組共同主席莫西表示，儘管疫情加劇，全面封鎖是「最後手段」。

莫西接受「周日福斯新聞」(Fox News Sunday)訪問時說，美國需要的是一個「全國警告系統」，協助州與地方政府決定是否採取部分封鎖避疫措施，以及足夠的資源讓他們啟動避疫。

莫西說：「如果我們只是封鎖整個國家卻未付出努力，我們將加速人們的抗疫疲乏感，不僅傷害就業與經濟，也得關閉學校，侵害學子的受教權。」

在疫苗配發與施打方面，柯連恩表示，團隊顧問本周起將與疫苗製造商「輝瑞」(Pfizer)官員接洽，並儘速與衛生部及國防部官員討論，以期了解最終的疫苗配發計畫。

「我們需要盡快與他們討論，有疫苗很棒，但光有疫苗無法拯救性命，接種疫苗才能救人。」柯連恩說：「這表示，必須讓全國人民願意伸出手臂打疫苗，這需要龐大的後勤計畫。」