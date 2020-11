告別老白男！白登交接團隊半數是女性 46%為少數族裔

有線電視新聞網(CNN)報導,民主黨總統當選人白登 的政府交接團隊主要由女性和有色人種組成;約52%為女性,46%為有色人種,與川普 總統的政府形成鮮明對比。

國家公共廣播電台(NPR)分析,2016年川普政府成員中有71%為白人男性;川普內閣中的白人男性成員比例,為前總統雷根(Ronald Reagan)政府以來最高;女性與有色人種約各占19%。

白登與賀錦麗 交接團隊聯合主席考夫曼(Ted Kaufman)說:「數月來,白登與賀錦麗交接團隊為白登與賀錦麗政府奠定基礎,其核心就是對多樣性的堅定承諾。」

據稱葉倫(Janet Yellen)是財政部長的可能人選之一;若獲確認,葉倫就會成為首位擔任此職務的女性;佛洛諾伊(Michele Flournoy)也可望獲白登任命主導五角大廈,成為擔任該職務的首位女性。

賀錦麗自從在德拉瓦州威明頓(Wilmington)發表勝選演說後,幾乎很少公開露面;她在該州度過大選當周,然後回到華盛頓的兩房公寓。

白登與賀錦麗移交團隊的助手透露,此後賀錦麗經常透過簡訊或電話,與白登以及其他移交工作人員保持聯絡;她的丈夫任德龍(Douglas Emhoff)也與即將成為第一夫人的吉兒‧白登(Jill Biden)密切合作。

賀錦麗也沒有與副總統潘斯聯絡;目前她仍是加州聯邦參議員,也不確定她將於何時交出參院席位。

在社群媒體上,賀錦麗仍持續嚴謹發言,在推特上數次發表關於新冠病毒、以及她決心與白登合作控制疫情的文章。

賀錦麗14日上午推文寫道:「再過幾個月,我們的新總統白登就會宣誓就職,致力控制疫情」;當日稍後,她也推文慶祝印度排燈節(Diwali)的開始。

Happy Diwali and Sal Mubarak! @DouglasEmhoff and I wish everyone celebrating around the world a safe, healthy, and joyous new year.