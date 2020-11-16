路線之爭？民主黨「內鬥」 溫和派擋進步派

總統當選人白登尚未正式就任，國會民主黨內的溫和派與激進派的立法路線之爭，已漸浮出檯面，讓眾院議長波洛西(右)與參院民主黨領袖舒默(左)面臨如何讓國會與白登配合施政的挑戰。(美聯社)

今年選舉，民主黨 聽信民調，以為國會選舉也會大勝，結果大大失望，撤換黨高層的流言蜚語不斷，目前該黨溫和派及進步派聯邦眾議員已由私下怪罪彼此，轉變成公開上媒體及社群媒體大吐苦水，爭奪民主黨未來願景的內鬥方興未艾，白登 明年初就任總統，既得安內又得「攘外」，施政恐怕困難重重。

「今日美國報」(US Today)15日報導，2018年助民主黨拿下眾院掌控權的溫和派瞧見今年眾院優勢縮小，參院可能仍由共和黨控制，目前不僅敦促黨機器內部要有變革，還大聲警告若不改現狀，2022期中選只怕會輸掉，進步派則猛烈駁斥這種想法。

檢討選舉失利 對未來齟齬

民主黨內為改革該採漸進或大膽方式，爭吵已更上層樓，不僅檢討選舉失利，還對未來怎麼走有所齟齬。只是跟以往黨內爭吵不同，民主黨明年將掌控白宮，白登被迫要在各執己見的兩派中小心斡旋。

溫和派認為，共和黨把民主黨貼上「社會主義」的標籤，而進步派同志大太聲支持「削減警局預算」(defund the police)運動，等於自蹈陷阱。

進步派面對責難則大為光火，認為溫和派講話要有證據。眾議員普拉蜜拉‧賈亞帕(Pramila Jayapal，華盛頓州)說，怪到進派步頭上的罪名，很多與證據不符，她另指出，很多現任同志到搖擺選區競選，揮動「全民健保 」的大旗，最後都靠勝選。

溫和、進步兩派目前的爭執，還有選戰該怎麼打。溫和派認為這次失利，地面組織戰不如共和黨是大大敗筆，進步派則認為新冠疫情下，電子媒體及網路造勢最好，更何況接下來四年由白登執政，地面戰自然會因執政優勢而改善。

民主、共和兩黨國會領袖雖然都說，希望能達成跨黨派協議，但白登很可能成為30多年來，對國會參、眾兩院都沒控制權而上任的總統。白登目前還彈著樂觀的調子，希望能與國會共識，「大力提升健保照護，讓美國取得全面健保，另盡快降低健保成本」。