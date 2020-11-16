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川普政府「挖坑」給白登？跛鴨期大頒政令 被指像惡搞

編譯潘勛／綜合15日電

川普總統雖不承認但實已敗選，其政府已進入跛鴨期，但還加速推動新法規及改變政策，而那些法規制定完善時，已更迭到白登政府，有些恐將遭到廢止或修正，曠日費時，專家形容這就像安裝很多詭雷，讓白登接任後去拆，才能推動己方政策。

國家廣播公司新聞網(NBC News)15日報導，比方選後三天，農業部便向白宮提案，希望能加快禽肉加工廠作業線速度，但歐巴馬政府以前就以唯恐危及生產線勞工而拒絕過該案。

除了本條提案，白宮預算管理局(Office of Management and Budget)正在評估制定的主要法規還有144條。所謂主要法規，其定義便是會對經濟、環境、公共衛生及安全、州級與地方政府產生重大影響。白宮未來幾天可能就審核這145條法規，另在川普離開白宮前就制定完成。

已完成的法規 要推翻困難

雖說大多數行政命令只要新總統大筆一揮就能迅速扭轉，白登也矢言那麼做，但已完成的法規要推翻就困難得多。法規一旦在「聯邦公報」(Federal Register)刊出，通常要有法院判決，或走同樣曠日費時的程序，才能扭轉過來。尤其共和黨可能保住參院的控制權，國會更不可能動用「國會審核法」Congressional Review Act)而加速扭轉川普政府制定的法規。

美國移民律師公會政府法規組組長達拉-戴尼(Shev Dalal-Dheini)指出，這樣便造出龐大障礙，叫下一屆政府要克服很費勁，即便還沒生效，但在「聯邦公報」刊出，要推翻就難得多。

自由派倡議團體「進步改革中心」(Center for Progressive Reform)政策專家古德溫(James Goodwin)形容那些法規有如詭雷，得全找出來加以拆除，不然無法推動己方施政。

波士頓大學行政法專家比爾曼(Jack Beermann)認為，一屆政府結束前，加速制定法規是正常事，對只有一個任期的總統更是如此；人們往往認為這是在惡搞，但鑑諸歷史，大多數政府都是在最後期限前，趕工完成量數很大的法規。

白宮 川普 白登

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