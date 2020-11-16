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白登創辦癌症慈善基金會 遭爆未花一毛做研究

記者顏伶如／綜合報導
媒體報導指白登創立的癌病治療研究的慈善基金，一事無成，經費大都用在人事支出。圖為當時白登與基金會主席西蒙。(美聯社／資料照片)
媒體報導指白登創立的癌病治療研究的慈善基金，一事無成，經費大都用在人事支出。圖為當時白登與基金會主席西蒙。(美聯社／資料照片)

前副總統、總統當選人白登與妻子吉兒‧白登(Jill Biden)2017年共同創辦的癌症研究慈善基金會「白登癌症倡議」(Biden Cancer Initiative)，被爆料從報稅紀錄看來，成立迄今兩年多來的人事支薪累計已達370萬元，卻沒有投注任何經費做為研究之用。

白登長子波‧白登(Beau Biden)2015年因腦癌病逝，白登伉儷後來成立「白登癌症倡議」基金會，希望找到治癒癌症的療法。

紐約郵報報導，根據報稅紀錄，成立宗旨在為癌症尋找解藥及有效預防之道的「白登癌症倡議」基金會，創立以來共獲480多萬捐款，其中300多萬用來發薪水，但成立之後卻沒有研究方面的開銷。郵報報導指，一直未獲白登方面的回應評論。

報導指出，稅務紀錄顯示，輝瑞藥廠(Pfizer)前任執行長出身的「白登癌症倡議」主席西蒙(Gregory Simon)，2018會計年度在基金會領取的薪水為42萬9850元，大約是2017年申報22萬4539元個人收入的一倍。

歐巴馬政府任內白宮癌症研究計畫「癌症登月計劃特別小組」(Cancer Moonshot Task Force)，當年就是在西蒙大力推動下推出。特別小組幕僚長卡尼維爾(Danielle Carnival)2018會計年度在基金會領取薪水25萬8207元。

紐郵指出，基金會的公關主任、科學政策主任、參與部主任的年薪都有六位數字。

根據2017年報稅資料，「白登癌症倡議」會議開銷為5萬6738元，出差開銷為5萬9356元，但隔年這些花費卻增加許多，會議開銷增加到74萬2953元，出差費用也有9萬7149元。不過，報稅紀錄中的研究經費開銷卻一直維持空白，意味著基金會並沒有花錢投入癌症研究。

白登積極考慮參加2020年大選之後，基金會在2019年7月停止運作。當時西蒙曾發表聲明指出，在特殊情況下中止基金會運作，「我們每個人都對成立宗旨不改初衷，只是目前要停止運作」。

白登 癌症 報稅

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