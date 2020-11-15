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川普各州選舉官司幾近完敗 翻盤機率渺茫

全美封城抗疫？白登陷兩難…就怕加劇民意分裂

法律戰打得荒腔走板 川普大選官司幾近完敗 翻盤機率幾乎零

編譯潘勛╱綜合14日電
成千上萬的川普支持者14日在華盛頓「自由廣場」舉行大遊行，包括「女性支持川普」和「停止偷竊」(選票)等保守團體，抗議大選日有選票舞弊，並支持川普總統。這些聲稱舞弊的指控都未經證實。(取自推特)
成千上萬的川普支持者14日在華盛頓「自由廣場」舉行大遊行，包括「女性支持川普」和「停止偷竊」(選票)等保守團體，抗議大選日有選票舞弊，並支持川普總統。這些聲稱舞弊的指控都未經證實。(取自推特)

川普總統採用「走險長傳」訴訟戰術，想推翻投票日敗給民主黨總統當選人白登的結果，隨著決戰州即將確認投票結果只剩九天，成功機率愈形渺茫；資深選舉律師指出，川普陣營的法律策略看來很外行、雜亂無章，「令人難以接受」，所以目前訟案幾乎「完敗」。

「每日郵報」14日報導，全國各大媒體7日判定白登勝選迄今，川普及共和黨盟友還不肯認輸，主張選舉有大規模舞弊，所以結果不算數。川普陣營派出多組人馬到各州提起不計其數的訟案，指稱投票出現異常，但除了一件以外，其餘幾乎都告敗訴。

川普總統14日前往維州打高球時，經過川普支持者的華府大遊行。圖為川普在車中，隔著...
川普總統14日前往維州打高球時，經過川普支持者的華府大遊行。圖為川普在車中，隔著車窗，揮手向支持者致意。(美聯社)

●遍地興訟輸了12件 只勝1件

共和黨東南部傳統鐵票區的喬治亞州這次被白登翻轉，贏了1萬4000多票，差幅僅在0.3%，目前州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)下令人工重新計票中，但揆諸歷史，重新計票最多改變個幾百票，川普想翻盤的機率微乎其微。

上萬川普支持者14日在華盛頓自由廣場舉行大遊行，抗議大選日有選票舞弊。這些聲稱舞...
上萬川普支持者14日在華盛頓自由廣場舉行大遊行，抗議大選日有選票舞弊。這些聲稱舞弊的指控都未經證實。(美聯社)

政治網站「Politico」報導，川普陣營「遍地烽火」般興訟，於是有密西根州律師找錯法院，到華府聯邦索賠法院提告的烏龍；而在亞歷桑納及內華達兩州，訟案均已撤回；在喬治亞的訴訟則因缺乏證據而迅速遭法官駁回；賓州的律師團乾脆就認輸。沒人曉得川普陣營已興訟幾件，但紀錄「幾乎完美」，除了一件小勝以外，至少輸了12件。

上萬川普支持者14日在華盛頓自由廣場舉行大遊行，包括「女性支持川普」和「停止偷竊...
上萬川普支持者14日在華盛頓自由廣場舉行大遊行，包括「女性支持川普」和「停止偷竊」(選票)等保守團體，抗議大選日有選票舞弊，並支持川普總統。這些聲稱舞弊的指控都未經證實。(美聯社)

唯一的勝利發生在12日晚間，賓州法院裁定，州務卿多給公民幾天，可以修正郵寄選票上的簽名不吻合，已踰越自己的權限。但這項判決牽涉到未列入該州選舉結果的選票數目太少，白登在賓州領先6萬2000票，而該州計票已超過98%，川普無法扭轉賓州選舉結果。

除此之外，川普的律師們一路敗訴，不是被迫撤消訴訟核心主張，便是遭法官訓斥為欠缺誠信，甚至得承認沒有證據支持選舉舞弊的指控。

遭到反川普人士毆打受傷的川普支持者。(路透)
遭到反川普人士毆打受傷的川普支持者。(路透)

●猛打官司被譏是自我安慰 誤導川粉

儘管一直輸掉訟案，川普選戰陣營及支持者依然猛打更多官司，以至於資深選戰律師如葛羅斯(Kenneth Gross)等人不禁懷疑，川普是用打官司來籌錢，不然就是藉以排遣選輸的難受。

葛羅斯指出，選輸而難受有憤怒、不敢置信、討價還價等等層級，就他看來，川普似乎同時嘗到這些感受，但就是不肯接受現實；祭出這麼多訴訟，有幾許程度可以安慰他，紓緩選輸的心理問題，也給川粉們些許希望，只是川粉真是被誤導了。

葛羅斯另表示，川普陣營提出的訟案沒根沒據，以至於律師們可能因興訟就受到懲處，更別奢望還能勝訴。

川普 賓州 白登

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