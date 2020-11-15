川普令朱利安尼領軍大選訟戰 專家：必敗

圖為川普總統私人律師朱利安尼，大選投票日後的4日在賓州提出驗票的法律指責。(美聯社)

川普 連任選戰圈內人表示，總統私人律師朱利安尼7日在費城開的記者會，對競選團隊興訟挑戰選舉結果的大戰略，不啻重大打擊，讓耗時幾個月找來的律師群很是受傷，如今已不願介入，雪上加霜的是川普13日還拔擢朱利安尼監督一切新的訴訟，專家預言必敗，一切訟案下星期結束前都會被駁回。

政治網站「Politico」14日報導，川普連任陣營興訟要求重新計票，本就困難重重，目前核心圈更擔心朱利安尼的怪招，會讓川普的法律機器內部自行崩潰。

朱利安尼更獲重用，令川普陣營高層及其他謀士極感憂慮，深怕他「靠運氣而亂打」的招術，會損及川普的聲譽及東山再起的抱負。

朱利安尼的晉升，勢將危及川普陣營６月起便在運作的法律機器。選舉陣營糾集一群律師，前往可能發生重新計票的搖擺州或郡，這番心血自選舉以來，一直是由「團結公民」(Citizens United)的會長波西(David Bossie)來負責。

波西在保守派群眾之間信譽很好，又與全國川粉打好關係，另充當共和黨 全國代表大會及川普陣營之間的溝通橋樑。波西固定在每天早上９點半與川普競選團隊總幹事摩根(Matt Morgan)、經理史特平(Bill Stepien)等人視訊會議，商討當天待辦事項，再與廣播打手們連絡傳播什麼訊息，指揮法律及政治幹員前往差距不大的六個州。

但他們的焦點大多放在三個州，專注特定的投票 異常指控而興訟。在亞歷桑納州，該團隊吸引到外界對投票機問題的注意，而在密西根及賓州，目前興訟事由主打投票所監票不夠。

川普選戰人馬描述這種漸進式的手法在蠶食白登的勝幅，創造出小到可以重新計票的差距，雖然他們承認訟案不太可能打贏，但絕不輕浮草率。

但他們的戰略與朱利安尼大相逕庭。朱利安尼提倡該不計風險全面出擊，比如上福斯新聞網(Fox News)宣稱有廣泛的選舉舞弊，或者叫其他人放話說民主黨在演算軟體搞鬼，把投給川普的票竄改成投給白登。

但很多共和黨人也承認，佐證投票異常的證據很少，不管川普法律團隊由誰主事都不會贏，估計下星期結束前，一切興訟都會被駁回。