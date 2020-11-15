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川普各州選舉官司幾近完敗 翻盤機率渺茫

全美封城抗疫？白登陷兩難…就怕加劇民意分裂

共和黨領袖無意願挑戰白登勝選結果…關鍵4州 川普翻盤恐落空

編譯林育正／綜合14日電
共和黨領袖無意挑戰亞利桑納、威斯康辛、密西根和賓州的投票結果，預計就此終結川普翻盤的機會。圖為川普支持者14日在華府聚會抗議。(美聯社)
共和黨領袖無意挑戰亞利桑納、威斯康辛、密西根和賓州的投票結果，預計就此終結川普翻盤的機會。圖為川普支持者14日在華府聚會抗議。(美聯社)

民主黨總統當選人白登本次在亞利桑納、威斯康辛、密西根和賓州成功翻盤，但四個州的共和黨領袖，目前沒有挑戰投票結果的意願，預計就此終結川普最後的連任機會。 

四個州的共和黨州議員表示，干預選舉結果將違反州法。亞利桑納州州眾議會共和黨籍議長包爾斯(Rusty Bowers)說：「我並沒有發現任何投票舞弊的跡象，現在也沒有挑戰投票結果的打算。」

「賓州州議會從未，也絕不插手干涉選舉結果。」共和黨領袖、州參議員柯爾曼(Jake Corman)和州眾議員貝寧霍夫(Kerry Benninghoff)就曾投書媒體寫道，本周兩人表示仍將堅守立場。

威州共和黨籍州眾議會議長沃斯(Robin Vos)同樣維持不挑戰選舉結果的立場。密西根州多位議員表示，干涉選舉違反州法。儘管共和黨占多數的議會對選舉展開調查，共和黨籍州參院多數黨主席薛基(Mike Shirkey)向媒體表示：「根據分析，我們不認為結果會有什麼改變。」

不過假使到了12月中旬，也就是指派選舉人團成員的最終期限，總統大選結果還未能出爐，由共和黨掌控多數的州議會便能宣布川普勝選，並且指派挺川的選舉人團，不過機會近乎不可能。

法律專家表示，目前選舉結果明確，白登的勝選無庸置疑，毫無「選舉無效」的跡象。國土安全部也表示，「這是美國歷史上最安全」的選舉；沒有投票舞弊或疏失，白登在全國紮紮實實地勝過川普500多萬票。

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