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川普各州選舉官司幾近完敗 翻盤機率渺茫

全美封城抗疫？白登陷兩難…就怕加劇民意分裂

川普支持者華府大遊行 喊「選舉被偷走」

編譯陳韻涵╱綜合14日電
成千上萬的川普支持者14日在華府聚會，抗議大選舞弊不公。(美聯社)
成千上萬的川普支持者14日在華府聚會，抗議大選舞弊不公。(美聯社)

成千上萬的熱情川普支持者14日在華府大遊行，力挺川普倡議的「選舉被偷走」理論，遭到民主黨總統當選人白登的支持者的反示威，雙方叫罵；川普的車隊出城前往維吉尼亞州打高爾夫球時，刻意繞路，替支持者打氣，也接受支持者的歡呼。

來自維州的忠實川普支持者維特克(Anthony Whittaker)在最高法院外說：「我想讓他保持精神抖擻，讓他知道我們支持他。」

參加抗議的川普支持者14日在川普的座車駛近「自由廣場」時，夾道迎接，有人非常靠近川普的車輛，有人跟在車後跑，熱情支持；川普車隊在支持者聚集的區域些微繞路後，轉往維州高球場。

挺川普大遊行的講者中，包括3日才剛當選的的喬治亞州國會眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧葛林(Marjorie Taylor Greene)，她力陳種族歧視觀點並支持「匿名者Q」(QAnon)的各式陰謀論，呼籲民眾和平遊行前往最高法院。

惠特克與幾千名支持者從白宮附近的自由廣場，沿著賓夕法尼亞大道遊行前往最高法院；沿途高喊「美國、美國」和「再四年」，許多人高舉國旗，表達他們對計票的不滿。

當天的「讓美國再度偉大百萬遊行」(Million MAGA March)大致和平，惟有些反示威人士高呼「你輸了！」

14日下午，幾百名反川抗議者與挺川團體短兵相接，一個挺川團體成員遭蛋洗，一位川粉在混亂中弄丟了MAGA紅帽，這頂川普的招牌帽被反川人士縱火燒毀。

川普支持者與反川普者14日在華盛頓街頭對罵。(美聯社)
川普支持者與反川普者14日在華盛頓街頭對罵。(美聯社)

「讓美國再度偉大百萬遊行」在社群媒體上蔚為風潮，讓人擔心川普支持者會與駐紮白宮附近「黑人的命也是命廣場」(BLM Plaza)數周的反川人士發生衝突。

日暮降臨，警方圍起人牆，阻止川普支持者進入廣場，但仍有部分川普支持者與反川人士拳腳相向，混亂中有一人被打昏，倒臥街頭血泊中。

民主黨總統候選人白登宣布勝選後一周，支持川普的示威活動在多城發生；政府高官與產業領袖組成的聯盟已宣布選舉結果並稱這是「美史最安全的選舉」，否決川普試圖推翻選舉意圖。

佛州德瑞海灘(Delray Beach)數百人高舉「算每一票」和「我們不能活在馬克斯政府底下」的標語遊行；在白登贏逾14萬票的密西根州蘭辛市(Lansing)，川普支持者也集會演講。

川普 遊行 美國

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